Chris Pratt es ‘cancelado’ por comentario ‘insensible’ hacia su exesposa e hijo

En 2019, Pratt se casó con la hija de Arnold Schwarzenegger, Katherine, con quien tuvo una hija que ahora tiene un año y se llama Lyla María. Por eso, para agradecer todo lo que la vida le ha dado, el actor le envió un mensaje a su esposa a través de Instagram: “Chicos, en serio, miren la forma en que me mira. Encuentren a alguien que los mire así. Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable. Mastica tan fuerte que a veces me pongo los audífonos para no oírla”.

Y, a pesar de que la carta de amor continúa, todos los seguidores de Chris se quedaron reflexionando sobre la frase “me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable”, que es donde radica la controversia. Esto se debe a que muchos creen que fue una comparación entre su pequeña y el hijo que también tuvo con su exesposa, Anna Faris, con quien estuvo casado nueve años y concibió al pequeño Jack Pratt.