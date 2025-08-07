¡Ya está aquí el bebép3! Aimep3 anuncia en redes que se ha convertido en mamá de un niño y muestra foto

La influencer Marisol Domínguez Maya, mejor conocida como AimeP3, anunció a través de su cuenta de Instagram el nacimiento de su hijo Daniel, después de un embarazo complicado que, desde el inicio, se desarrolló en medio de rumores, desmentidos y un ambiente constante de controversia. La noticia fue acompañada por un mensaje emotivo en el que la también youtuber se dijo agradecida por este nuevo comienzo: “Siempre le pedí a Dios un hombre que me quisiera por lo que soy, no por lo que le puedo dar... y al fin me mandó ese hombre que siempre soñé”, escribió, refiriéndose a su hijo.

#PODERP3 #AIMEP3OFIICIAL #BBP3 ♬ Magic Glockenspiel - DOMANSED @aimep3 Siempre le pedí a Dios un hombre que me quisiera por lo que soy no por lo que le puedo dar, que me amara incondicionalmente y al fin me lo mando ese hombre que siempre soñe, estoy muy feliz y agradecida, se que no será fácil y será un camino duro y largo en esta prueba que nos apuesto en el camino, Pero saldremos adelante con fe, pueden hablar y decir muchas cosas buenas o malas Pero mi bb y yo nos quedamos con lo bueno de las personas y sus oraciones y buenos deseos, lo demás no nos importa, gracias a todos por todo los quiero 💙💙💙 #AIMEP3

Un embarazo bajo la lupa pública Desde marzo de este año, la creadora de contenido confirmó su embarazo, el cual inicialmente fue filtrado por un laboratorio. La difusión no autorizada la llevó a adelantar el anuncio, aunque en un inicio muchos dudaron de su veracidad. La tiktoker Charlotte Lascuráin llegó incluso a asegurar que todo era parte de una estrategia de contenido. AimeP3 respondió presentando ecografías y más adelante compartió celebraciones como baby showers, así como rituales simbólicos como encender una vela el día del parto: "Te regalo esta velita para que cuando sepas que esté por nacer, la prendas y nos regales una oración para que todo salga bien", decía uno de los recuerdos entregados en sus eventos. El embarazo fue considerado de alto riesgo debido a los padecimientos preexistentes de Domínguez: diabetes, hipertensión y sobrepeso, además de su edad, lo que preocupó a seguidores y médicos por igual. ¿Quién es AimeP3? Marisol Domínguez es originaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Su carrera como youtuber inició hace más de una década con videos de manualidades y experiencias personales. Su apodo, AimeP3, proviene de su nombre favorito de telenovela (Aime) y la serie Charmed, en referencia al "P3 Club".

Gozó de popularidad al compartir su vida con su entonces pareja, Alberto Eduardo, con quien contrajo matrimonio en 2016 en una ceremonia comunitaria grabada para sus canales. La relación terminó en 2020, marcada por acusaciones mutuas y señalamientos de toxicidad. Desde entonces, la influencer ha protagonizado diversas controversias, entre ellas conflictos con sus seguidores —a quienes denomina “gorilovers” cuando la atacan—, y acusaciones de maltrato animal. Señalamientos por violencia hacia animales La reciente muerte de su perrita Chiwis, una chihuahua de edad avanzada, volvió a colocar el pasado junio a AimeP3 en el centro de la polémica. Según la influencer, Chiwis escapó y fue atacada por otros dos perros de su propiedad. La youtuber aceptó haber sido negligente: “Fue un descuido de mi parte”, reconoció en sus redes. La comunidad digital no tardó en reaccionar. Un grupo de personas realizó una manifestación pacífica afuera de su domicilio, solicitando que las autoridades retiren a los animales bajo su custodia. Lo anterior se intensificó cuando un dron captó lo que serían cubetas cubiertas con cemento en su azotea, presuntamente con restos de animales. Usuarios recordaron que, según testimonios anteriores, su familia tiene la costumbre de sepultar así a sus mascotas. Una supuesta veterinaria afirmó que la youtuber llevó a Chiwis al hospital en estado agonizante, alimentando aún más la indignación.

Pierde contratos y colaboraciones El escándalo ya tuvo repercusiones en la carrera de Marisol. En sus propias palabras, ha perdido contratos, invitaciones a eventos y colaboraciones. Sin embargo, dijo entender que marcas y creadores deseen deslindarse de ella. “Les dije que llevarme a entrevistas podría causar hate, y estoy bien con eso”, afirmó sin tocar el fondo de las acusaciones. Hasta ahora, las autoridades no han iniciado una investigación formal por los hechos, ya que no se ha presentado ninguna denuncia oficial. Todo permanece en el ámbito de la denuncia pública digital.