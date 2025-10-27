¿Ya la escuchaste? Hacen ‘match’ Carín León y Bon Jovi en inglés y español

Traspasando las pocas fronteras de idioma y género musical que quedan en la industria llegó la colaboración que nadie esperaba, pero que gustó a miles de fanáticos: Carín León y Bon Jovi, ya que ambos participan en una canción dentro de la nueva producción musical del rockero.

León y Jovi se unieron en una nueva versión bilingüe del tema ‘We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil’. En esta producción, León aporta versos en español y su característico estilo que lo ha consolidado como embajador global de la música mexicana.

La canción forma parte de ‘Forever (Legendary Edition)’, el nuevo disco de Bon Jovi que incluye versiones renovadas de los temas de su decimosexto álbum de estudio, ‘Forever’, lanzado en junio de 2024.