¿Ya la escuchaste? Hacen ‘match’ Carín León y Bon Jovi en inglés y español
Traspasando las pocas fronteras de idioma y género musical que quedan en la industria llegó la colaboración que nadie esperaba, pero que gustó a miles de fanáticos: Carín León y Bon Jovi, ya que ambos participan en una canción dentro de la nueva producción musical del rockero.
León y Jovi se unieron en una nueva versión bilingüe del tema ‘We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil’. En esta producción, León aporta versos en español y su característico estilo que lo ha consolidado como embajador global de la música mexicana.
La canción forma parte de ‘Forever (Legendary Edition)’, el nuevo disco de Bon Jovi que incluye versiones renovadas de los temas de su decimosexto álbum de estudio, ‘Forever’, lanzado en junio de 2024.
¿QUÉ PASÓ CON CARÍN LEÓN?
El intérprete mexicano es el único artista latino que participa en la nueva producción, que también cuenta con colaboraciones de figuras como Bruce Springsteen, Robbie Williams, Jelly Roll y Avril Lavigne.
“Estoy muy orgulloso, casi no me la creo. Bon Jovi es más que un ícono y referente de la cultura. Nunca me imaginé siquiera poder hacer un acercamiento, pero la música y el arte siempre han sido muy buenos con nosotros. Estoy agradecido con esta gran colaboración. Me encanta que voces y referentes como el señor Bon Jovi estén volteando a ver a México y sus sonidos”, expresó en un comunicado Carín León.
La unión entre León y Bon Jovi se gestó meses después de que ambos compartieran un momento en redes sociales, cuando el mexicano anunció su debut en la Sphere de Las Vegas. (Con información de EFE)