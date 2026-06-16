¿Ya lo viste? Il Mercato de Saltillo se suma a la tendencia mundialista al ritmo de Shakira

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    ¿Ya lo viste? Il Mercato de Saltillo se suma a la tendencia mundialista al ritmo de Shakira
    Baile. La grabación incluyó distintos espacios del complejo gastronómico y una decoración especial alusiva a la participación de México en la Copa del Mundo. FOTOS:FACEBOOK@Il Mercato Gentiloni

A través de sus cuentas oficiales, el negocio saltillense compartió un video en el que su personal baila la coreografía de la canción ‘Dai Dai’

Este año, Shakira, artista colombiana, se convirtió en la primera cantante en participar en cuatro ediciones mundialistas, ahora en 2026 con la canción ‘Dai Dai’, que interpreta junto al nigeriano Burna Boy.

Por este motivo, se viralizaron videos de usuarios en distintas plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, quienes comenzaron a grabarse replicando la coreografía del video oficial y acompañándola con elementos mundialistas, como las playeras de distintas selecciones nacionales.

Y Saltillo no podía quedarse atrás. Fue así como Il Mercato, uno de los establecimientos gastronómicos más representativos de la ciudad, compartió un video en sus redes sociales en el que muestra su talento frente a la cámara.

¿QUÉ HIZO IL MERCATO?

En el video se puede ver al personal utilizando el uniforme del establecimiento, además de jóvenes y niños vistiendo playeras con la frase: “Il Mercato, donde cada gol se celebra mejor”, como parte de su campaña para celebrar la justa deportiva. También destacan los colores rojo y verde presentes en las camisetas oficiales de la Selección Mexicana.

Al comienzo del video se aprecia la decoración conmemorativa del lugar en apoyo a México durante el Mundial, seguida de varias tomas en distintos espacios del complejo, como Terrazza Romana y Giardino, entre otros.

¡TODOS A BAILAR!

También aparecen los directivos de la firma restaurantera, Fabio Gentiloni Arizpe y Blas Gentiloni Arizpe, destacando la filosofía de mantener un negocio 100% familiar.

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De acuerdo con la información oficial, la producción estuvo a cargo de Israel Padilla; Jorge Sánchez fue el encargado de realizar la coreografía y Marifer Pérez asumió la dirección del proyecto audiovisual.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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