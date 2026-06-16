¿Ya lo viste? Il Mercato de Saltillo se suma a la tendencia mundialista al ritmo de Shakira

Este año, Shakira, artista colombiana, se convirtió en la primera cantante en participar en cuatro ediciones mundialistas, ahora en 2026 con la canción ‘Dai Dai’, que interpreta junto al nigeriano Burna Boy.

Por este motivo, se viralizaron videos de usuarios en distintas plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, quienes comenzaron a grabarse replicando la coreografía del video oficial y acompañándola con elementos mundialistas, como las playeras de distintas selecciones nacionales.

Y Saltillo no podía quedarse atrás. Fue así como Il Mercato, uno de los establecimientos gastronómicos más representativos de la ciudad, compartió un video en sus redes sociales en el que muestra su talento frente a la cámara.