Ya se hizo: comparten fechas oficiales del Corona Capital 2025; estos son los detalles

TE PUEDE INTERESAR: ¿Le valió? Alejandro Sanz sale con Shakira después de que su novia lo deja de seguir en Instagram

Aunque el cartel oficial aún no ha sido revelado, la organización ya activó el registro para su boletín informativo en línea, lo que ha generado expectativa entre los seguidores más fieles. Quienes se suscriban podrían recibir acceso anticipado a la información sobre los artistas que encabezarán el festival.

Mientras tanto, las especulaciones y filtraciones no se han hecho esperar. En redes sociales y foros especializados ya circulan posibles nombres de bandas y solistas que podrían integrar la edición 2025. Entre los rumores más persistentes figuran artistas como Justin Bieber, Deftones, Vampire Weekend, System Of A Down, Halsey, Franz Ferdinand, Fontaines D.C., The Prodigy y Sabrina Carpenter, entre otros.

Si bien ninguno de estos actos ha sido confirmado oficialmente, la historia del festival —con anteriores presentaciones de artistas de la talla de Arctic Monkeys, The Cure, Tame Impala, y Billie Eilish— da pie a que las expectativas estén por todo lo alto.

En los próximos días se espera que los organizadores revelen más información, incluida la venta anticipada de boletos y la fecha del anuncio del cartel completo. Por ahora, la recomendación es mantenerse atentos a los canales oficiales del Corona Capital.