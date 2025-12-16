Yolanda Andrade es hospitalizada de emergencia tras sufrir una recaída en su estado de salud

La conductora y actriz Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia tras presentar una recaída relacionada con la enfermedad que enfrenta desde hace tiempo, de acuerdo con información que comenzó a circular en medios de espectáculos en las últimas horas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su evolución médica ni sobre el hospital en el que se encuentra internada.

Los primeros reportes surgieron luego de que periodistas cercanos a la conductora confirmaran que permanece hospitalizada desde hace varios días.

TE PUEDE INTERESAR: Milagro para sus fans: Así fue el regreso de Yolanda Andrade a grabar su programa de TV

GUSTAVO ADOLFO INFANTE ANUNCIA QUE YOLANDA ANDRADE FUE HOSPITALIZADA TRAS RECAÍDA

Durante la emisión del programa De Primera Mano, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que la hospitalización ocurrió recientemente y que se trata de una recaída, subrayando que la información disponible continúa en desarrollo y que no ha sido posible confirmar mayores datos con la familia o el equipo de trabajo de Andrade.

En un mensaje transmitido al aire la tarde de este lunes, Infante explicó con cautela la situación y puntualizó que el objetivo es informar con responsabilidad sobre lo que ha trascendido hasta el momento, sin generar alarma innecesaria.

“De primera mano les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya tiene un par de días. Fue una recaída de su enfermedad. No sabemos en qué hospital está ni si se encuentra grave, es información que sigue en desarrollo”, señaló el periodista.