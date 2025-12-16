Yolanda Andrade es hospitalizada de emergencia tras sufrir una recaída en su estado de salud

Show
/ 16 diciembre 2025
    Yolanda Andrade es hospitalizada de emergencia tras sufrir una recaída en su estado de salud
    La conductora y actriz Yolanda Andrade permanece hospitalizada desde hace varios días tras presentar una recaída relacionada con la enfermedad que enfrenta, sin que hasta ahora existan reportes oficiales sobre su evolución médica VANGUARDIA

Tras recaída, colegas y seguidores envían mensajes de apoyo a la conductora, Yolanda Andrade, quien se encuentra hospitalizada

La conductora y actriz Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia tras presentar una recaída relacionada con la enfermedad que enfrenta desde hace tiempo, de acuerdo con información que comenzó a circular en medios de espectáculos en las últimas horas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su evolución médica ni sobre el hospital en el que se encuentra internada.

Los primeros reportes surgieron luego de que periodistas cercanos a la conductora confirmaran que permanece hospitalizada desde hace varios días.

TE PUEDE INTERESAR: Milagro para sus fans: Así fue el regreso de Yolanda Andrade a grabar su programa de TV

GUSTAVO ADOLFO INFANTE ANUNCIA QUE YOLANDA ANDRADE FUE HOSPITALIZADA TRAS RECAÍDA

Durante la emisión del programa De Primera Mano, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que la hospitalización ocurrió recientemente y que se trata de una recaída, subrayando que la información disponible continúa en desarrollo y que no ha sido posible confirmar mayores datos con la familia o el equipo de trabajo de Andrade.

En un mensaje transmitido al aire la tarde de este lunes, Infante explicó con cautela la situación y puntualizó que el objetivo es informar con responsabilidad sobre lo que ha trascendido hasta el momento, sin generar alarma innecesaria.

“De primera mano les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya tiene un par de días. Fue una recaída de su enfermedad. No sabemos en qué hospital está ni si se encuentra grave, es información que sigue en desarrollo”, señaló el periodista.

PIDEN ORACIONES POR LA SALUD DE YOLANDA ANDRADE TRAS RECAÍDA

Horas más tarde, el tema volvió a tomar relevancia luego de que Jorge Carbajal, amigo cercano de la conductora de Montse & Joe, abordara su estado de salud en su espacio En Shock. En su intervención, Carbajal hizo un llamado directo al público para enviar mensajes de apoyo, oraciones y muestras de solidaridad hacia Yolanda Andrade, destacando el momento complicado que atraviesa.

Antes de compartir cualquier información, solicitó respeto absoluto y pidió evitar comentarios negativos, enfocándose únicamente en el respaldo emocional hacia la conductora, a quien describió como una figura muy querida dentro del medio.

“Nuestra queridísima Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada nuevamente. Tuvo una recaída y está en el hospital desde hace varios días. Ahorita necesitamos puras cosas buenas, oraciones, buena vibra, quien pueda prender una veladora, todo eso nos va a servir muchísimo”, expresó Carbajal durante su mensaje.

CUERPO DE YOLANDA ANDRADE ‘YA ESTÁ MUY MALTRATADO’ DEBIDO A TRATAMIENTOS

El comunicador también recordó que, en fechas recientes, Yolanda Andrade había sido vista en mejores condiciones, en proceso de recuperación y con buen ánimo, lo que hace que esta nueva recaída resulte especialmente significativa para quienes siguen de cerca su trayectoria.

Asimismo, mencionó que la conductora cuenta con atención médica especializada, aunque su cuerpo se encuentra resentido tras haber atravesado múltiples tratamientos y procedimientos médicos.

“El problema es que su cuerpo ya está muy maltratado por tantos sueros, inyecciones y procedimientos. Está muy molida, pero confiamos en que está en buenas manos y que pronto va a salir adelante”, agregó Carbajal.

Hasta ahora, ni Yolanda Andrade ni su familia han emitido un comunicado oficial para precisar su estado de salud. Mientras tanto, colegas, seguidores y diversas figuras del medio del espectáculo han comenzado a enviar mensajes de apoyo y solidaridad a través de redes sociales, a la espera de información clara y confirmada sobre su evolución médica.

TE PUEDE INTERESAR: Recurre Yolanda Andrade a la numerología para combatir sospechas de brujería; salud ha mejorado, asegura

PADECIMIENTO DE YOLANDA ANDRADE NO HA SIDO COMPARTIDO PÚBLICAMENTE; ESTO ES LO QUE SE SABE

Los reportes sobre la salud de la conductora han señalado que su condición se ha visto afectada por diversos padecimientos de carácter crónico-degenerativo e incurable, lo que ha contribuido a un deterioro progresivo a lo largo del tiempo. Sin embargo, Yolanda Andrade no ha revelado públicamente el cuadro médico completo que enfrenta actualmente.

Entre los antecedentes que se han dado a conocer, se sabe que fue víctima de un aneurisma, evento médico que le provocó intensos dolores de cabeza y síntomas severos. Aunque este episodio fue mencionado en su momento como uno de los principales riesgos tras su primera crisis grave, no se ha confirmado que sea el diagnóstico crónico responsable de las recaídas actuales, sino que se trata de un antecedente médico previo dentro de su historial de salud.

La información sobre la hospitalización de Yolanda Andrade continúa en desarrollo, y se espera que en los próximos días se emita algún posicionamiento oficial que permita conocer con mayor precisión su estado de salud.

Temas


Enfermedades
Salud
Hospitales

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Yolanda Andrade

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Coahuila está entre los estados con más riesgo de perder empleos si no se implementan tarifas.

Coahuila: Protegen empleos aranceles a Asia... pero expertos advierten retos

Fernández Montañez dijo que, pese a la disminución, siguen siendo tragedias que no deben ocurrir.

Disminuyen 55% feminicidios en Coahuila; la meta en 2026 es llegar a cero: fiscal Federico Fernández
La joven futbolista combina escuela y entrenamientos, mostrando el equilibrio entre la formación académica y deportiva.

De Saltillo a la Selección Sub-15: María Bárbara, presión y talento bajo el arco
Cita. El cantante veracruzano se presentará en el Auditorio del Parque Las Maravillas, uno de los recintos más importantes para conciertos en la ciudad.

¡Se adelantó Santa Claus! Confirma El Malilla regreso a Saltillo con concierto en marzo de 2026
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
México entregará a EU 249 millones de metros cúbicos de agua, que forman parte de la cuota pendiente por el Tratado de Aguas de 1944.

Descarta Sheinbaum que se comprometa abasto de agua con entregas programadas a EU
El costo del plato fuerte de la cena, desde pavo hasta pierna, puede rondar los 7 mil 150 pesos.

Se encarecen 17% cenas de Navidad y Año Nuevo en México
Las actividades económicas relacionadas con “servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados” concentraron el 36 por ciento de los servicios profesionales.

Creció 14.4 por ciento personal ocupado en servicios profesionales no financieros en 2024: Inegi