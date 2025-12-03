YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

    YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año
    YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre. FOTO: VANGUARDIA

YouTube estrena el Recap 2025, una experiencia interactiva que resume los hábitos de visualización y búsqueda de cada usuario durante el año

YouTube presentó su nueva experiencia anual llamada YouTube Recap, una herramienta que resume los intereses, búsquedas y hábitos de visualización de cada usuario durante 2025 a partir de su historial de reproducciones.

La plataforma introdujo esta función con el mensaje: “Tienes muchas facetas. Tu historial de reproducciones, también”, al anunciar el lanzamiento del primer Recap oficial.

Según la compañía, YouTube Recap se habilitará el 2 de diciembre para usuarios en Norteamérica y se desplegará en el resto del mundo durante la semana. La experiencia puede encontrarse en la página principal o en la pestaña “Tú” dentro de la app, disponible tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

$!YouTube Recap muestra los canales más vistos, los intereses predominantes, las búsquedas frecuentes y la evolución de los hábitos de visualización durante el año.
YouTube Recap muestra los canales más vistos, los intereses predominantes, las búsquedas frecuentes y la evolución de los hábitos de visualización durante el año. FOTO: YOUTUBE

QUÉ PUEDES ENCONTRAR EN EL YOUTUBE RECAP 2025

A través de un conjunto de hasta 12 tarjetas personalizadas, YouTube Recap muestra los canales más vistos, los intereses predominantes, las búsquedas frecuentes y la evolución de los hábitos de visualización durante el año.

En su comunicado, la plataforma ejemplificó el enfoque diciendo: “Quizás el 2025 fue tu época de teclados personalizados, o cuando te convertiste en el mayor fan de KATSEYE, o miraste muchos videos de cajas sorpresa de Labubu. Sin embargo, lo más probable es que sea una combinación de todo lo anterior.”

El Recap también incluye una clasificación basada en los videos que el usuario disfrutó y reprodujo con mayor frecuencia, lo que permite observar tendencias personales en formato de tarjetas temáticas.

Para los usuarios que escucharon música durante el año, YouTube Recap integra un apartado especial que organiza los artistas, géneros, canciones y podcasts más reproducidos de 2025. Al seleccionar la opción “explorar en detalle”, la herramienta despliega estadísticas adicionales que complementan la experiencia general.

CÓMO ACCEDER A TU YOUTUBE RECAP 2025 PASO A PASO

1. Abre la aplicación o el sitio web de YouTube.

2. Inicia sesión con la cuenta que quieres revisar.

3. En la app móvil, dirígete a la pestaña “Tú”; en computadora, entra a youtube.com/recap.

4. Una vez ahí, aparecerán hasta 12 tarjetas que conforman tu Recap de YouTube 2025.

5. Navega por las tarjetas para revisar tus intereses, hábitos, canales y búsquedas del año.

6. Si quieres ver datos sobre música o podcasts, elige la tarjeta correspondiente y toca “Explorar en detalle”.

7. Utiliza las opciones de compartir para publicar alguna tarjeta en redes sociales, si así lo deseas.

YOUTUBE RECAP NACE PARA COMPLACER A LOS USUARIOS

YouTube señaló que esta función surge en respuesta a solicitudes recurrentes de los usuarios: “Ya que muchos de ustedes lo pidieron, nos complace anunciar el primer Recap de YouTube.” La herramienta se enmarca en el cierre de año de plataformas digitales que presentan resúmenes personalizados basados en la actividad anual de sus comunidades.

La plataforma no detalló durante cuánto tiempo estará disponible el Recap ni si los usuarios podrán editar o desactivar tarjetas específicas antes de compartirlas; tampoco precisó opciones avanzadas de privacidad relacionadas con la generación del resumen.

