A Siri de Apple le hicieron un trasplante de cerebro de IA. Prueba estas 5 preguntas para empezar a familiarizarte

NUEVA YORK- En los últimos 15 años, hablar con el asistente virtual de Apple en los iPhones, Siri, se sentía completamente fuera de onda. Aunque realizaba algunas tareas básicas, como agregar citas al calendario y configurar temporizadores, Siri era tan gris que pedirle ayuda solía ser hasta contraproducente. Así que cuando Apple anunció en junio que este año llegaría un Siri “mucho más capaz”, impulsado por la inteligencia artificial de Google, me pregunté: ¿Ahora sí vamos a ver la gente hablando con Siri en el tren, en las calles, en la oficina?

Es una pregunta importante porque la integración amplificada de la nueva versión del asistente de Apple, Siri AI, podría ser una prueba de fuego para el efecto de la IA en la tecnología de consumo en los próximos años. Las personas más optimistas con respecto a la IA, entre ellas ejecutivos del sector tecnológico como Sam Altman de OpenAI y Satya Nadella de Microsoft, creen que este se volverá más importante que los sistemas operativos y las aplicaciones. Visualizan un futuro en el que la gente hable con los asistentes de IA para controlar sus dispositivos. En teoría, la empresa con el “agente” más popular (término técnico para referirse a un asistente) podría ganar la carrera de la IA que impulsa el futuro de la informática. Una visión más moderada, el enfoque que está adoptando Apple con la IA de Siri, es que los chatbots podrían ser simplemente otra herramienta dentro de un sistema operativo, al igual que muchas otras funciones y aplicaciones que las personas pueden usar o ignorar. Para conocer al nuevo Siri, instalé en mi iPhone una versión preliminar del próximo sistema operativo de Apple, iOS 27, que incluye a Siri IA. Hice varias solicitudes al asistente de Apple durante unas seis semanas.

La primera impresión que me dio es que Siri AI es mucho mejor que el asistente anticuado de Apple (francamente, la vara estaba muy baja), pero no ha cambiado de manera fundamental la forma en que uso el iPhone. Sigo desplazándome principalmente por las aplicaciones y solo de vez en cuando siento la necesidad de pedirle ayuda a Siri. Sin embargo, Siri AI sí tiene algunos trucos ingeniosos que muchas personas disfrutarán para acelerar tareas tediosas, como editar fotos, crear listas de compras y actualizar libretas de direcciones. Esto es lo que necesitas saber sobre los cambios y una serie de comandos que puedes probar cuando Siri AI esté disponible por completo este año. CONOCE A LA NUEVA SIRI CON IA Puedes chatear con Siri AI de distintas maneras, algunas nuevas y otras ya conocidas: — Puedes abrir la nueva aplicación de Siri y escribir o dictar comandos, similar a otros chatbots como ChatGPT, Gemini y Claude.

— Puedes activar al asistente manteniendo presionado el botón del lado derecho del teléfono o diciendo “Oye, Siri”, seguido de una pregunta o solicitud, tal como lo hacías antes. — Puedes deslizar el dedo hacia abajo desde el centro de la parte superior de la pantalla para abrir un cuadro que te permite escribir una consulta de búsqueda o una pregunta para Siri. Solicitud 1: Una petición personal La IA de Siri puede realizar acciones con tu información personal. Por ejemplo, puede revisar tus mensajes de texto para averiguar cuándo aterriza el avión de un familiar o buscar la hora de una cita médica en tu correo electrónico. Para este ejemplo, se le pide a Siri que utilice dos aplicaciones: encontrar un artículo del supermercado en un mensaje de texto de tu pareja y luego agregarlo a una lista de compras en la aplicación Recordatorios: ¿Qué me pidió Sally que comprara en el supermercado? ¿Puedes agregarlo a mi lista de compras? Indicación 2: Ayúdame con esto Cuando usas la palabra “esto”, Siri suele reaccionar a lo que sea que esté actualmente en la pantalla, como un sitio web que estés navegando o una foto que estés viendo. Por ejemplo, cuando estaba navegando por el sitio web de AMC para comprar boletos para “La Odisea”, le pedí a Siri que agregara la función a mi calendario con cuatro palabras sencillas: Agrega esto al calendario. Frase 3: Editar fotos Editar fotos en la pequeña pantalla de un celular puede ser muy tedioso, así que pedirle a Siri que lo haga es un atajo rápido. La orden a continuación probablemente será la favorita de muchos que quieran eliminar a los extraños que aparecen en las fotos cuasi perfectas de sus vacaciones: Elimina al intruso de esta foto. Comando 4: Buscar una foto Los álbumes de fotos se llenan de miles de imágenes y se vuelve complicado encontrar esa foto en específico para mostrársela a un amigo. Solo dale a Siri una descripción de la foto que estás buscando y te mostrará algunas opciones. Por ejemplo: