Agencias espaciales y empresas privadas ya están visualizando cómo será la primera aldea lunar

La idea inicial es construir una base lunar, a semejanza de las infraestructuras científicas en la Antártida y el Ártico, y que vaya creciendo pasito a pasito hasta formarse un núcleo de primeros ‘aldeanos’ de perfil técnico, el germen de una futura ciudad lunar. La ciencia ficción está cada vez más cerca, pese a los desafíos que plantea el satélite terrestre. No tiene oxígeno en la atmósfera; sí agua, pero es muy complicada de extraer; la radiación resulta mortal para los seres humanos y las temperaturas alcanzan los 120 centígrados de día y los -120 grados centígrados de noche.

¿POR QUÉ ESTE RENOVADO INTERÉS? La exploración lunar está yendo en los últimos años como un cohete gracias, en buena parte, a la irrupción de actores privados como Blue Origin, empresa de transporte aeroespacial de Jeff Bezos -fundador de Amazon- o Space X de Elon Musk y a un interés revitalizado de agencias espaciales de Japón, India, Canadá y, sobre todo, China. La NASA quiere iniciar en 2028 un calendario de alunizajes tripulados cada seis meses y, antes de 2030, desplegar los primeros elementos de la presencia permanente. Antes, entre septiembre y noviembre de 2026, prevé enviar a la Luna un alunizador no tripulado de Blue Origin Mark One Endurance, diseñado por la empresa espacial de Jeff Bezos.

Será el primer aterrizador lunar financiado de forma privada en la historia y forma parte de la misión Moon Base One, destinada a comenzar a asentar los cimientos de la futura construcción en el polo sur lunar, concretamente en la cresta del cráter Shackleton. El polo sur lunar es un área de especial interés para futuras misiones debido a sus “picos de luz eterna” y, por tanto, de energía utilizable, y “cráteres de oscuridad eterna” que contienen hielo polar y podrían servir como fuente de agua, oxígeno y combustible para cohetes. Si se cumplen los planes estadounidenses, la Luna volverá a dar cobijo a los humanos en un plazo de cuatro años. Puede parecer un tiempo muy corto, pero, como todo en la investigación, se trata de una cuestión de recursos. Sin embargo, la explosión del cohete New Glenn, de Blue Origin, el pasado 29 de mayo, podría retrasar los plazos previstos. ¿CÓMO SERÁ LA BASE? La base contará con constelaciones de satélites para comunicación y navegación, róvers, vehículos lunares y drones. Para la generación eléctrica se prevé el uso de energía solar y nuclear.

Toyota desarrollará róvers presurizados para que los astronautas viajen de forma segura y funcionen como laboratorio móvil. En paralelo, Italia fabricará los módulos habitacionales para la futura ‘aldea’ en la Luna, destinados a permitir estancias prolongadas y seguras de astronautas. Medirán 6×3 metros, serán autosuficientes en energía y climatización y permitirán alojar a dos astronautas durante un mes. Según el científico español Carlos García Galán, responsable del programa Moon Base de la NASA, la base se visualiza como una extensión de “cientos de millas cuadradas, dotada de diversos recursos que, en conjunto, contribuyen al objetivo de establecer una presencia lunar permanente”.