Agencias espaciales y empresas privadas ya están visualizando cómo será la primera aldea lunar
Agencias espaciales y empresas privadas lanzarán unas 400 misiones lunares en las próximas dos décadas. Una cifra impensable hasta hace muy poco que refleja el recobrado interés de las potencias mundiales por la carrera espacial, en concreto, la lunar
La idea inicial es construir una base lunar, a semejanza de las infraestructuras científicas en la Antártida y el Ártico, y que vaya creciendo pasito a pasito hasta formarse un núcleo de primeros ‘aldeanos’ de perfil técnico, el germen de una futura ciudad lunar.
La ciencia ficción está cada vez más cerca, pese a los desafíos que plantea el satélite terrestre. No tiene oxígeno en la atmósfera; sí agua, pero es muy complicada de extraer; la radiación resulta mortal para los seres humanos y las temperaturas alcanzan los 120 centígrados de día y los -120 grados centígrados de noche.
¿POR QUÉ ESTE RENOVADO INTERÉS?
La exploración lunar está yendo en los últimos años como un cohete gracias, en buena parte, a la irrupción de actores privados como Blue Origin, empresa de transporte aeroespacial de Jeff Bezos -fundador de Amazon- o Space X de Elon Musk y a un interés revitalizado de agencias espaciales de Japón, India, Canadá y, sobre todo, China.
La NASA quiere iniciar en 2028 un calendario de alunizajes tripulados cada seis meses y, antes de 2030, desplegar los primeros elementos de la presencia permanente.
Antes, entre septiembre y noviembre de 2026, prevé enviar a la Luna un alunizador no tripulado de Blue Origin Mark One Endurance, diseñado por la empresa espacial de Jeff Bezos.
Será el primer aterrizador lunar financiado de forma privada en la historia y forma parte de la misión Moon Base One, destinada a comenzar a asentar los cimientos de la futura construcción en el polo sur lunar, concretamente en la cresta del cráter Shackleton.
El polo sur lunar es un área de especial interés para futuras misiones debido a sus “picos de luz eterna” y, por tanto, de energía utilizable, y “cráteres de oscuridad eterna” que contienen hielo polar y podrían servir como fuente de agua, oxígeno y combustible para cohetes.
Si se cumplen los planes estadounidenses, la Luna volverá a dar cobijo a los humanos en un plazo de cuatro años. Puede parecer un tiempo muy corto, pero, como todo en la investigación, se trata de una cuestión de recursos. Sin embargo, la explosión del cohete New Glenn, de Blue Origin, el pasado 29 de mayo, podría retrasar los plazos previstos.
¿CÓMO SERÁ LA BASE?
La base contará con constelaciones de satélites para comunicación y navegación, róvers, vehículos lunares y drones. Para la generación eléctrica se prevé el uso de energía solar y nuclear.
Toyota desarrollará róvers presurizados para que los astronautas viajen de forma segura y funcionen como laboratorio móvil. En paralelo, Italia fabricará los módulos habitacionales para la futura ‘aldea’ en la Luna, destinados a permitir estancias prolongadas y seguras de astronautas. Medirán 6×3 metros, serán autosuficientes en energía y climatización y permitirán alojar a dos astronautas durante un mes.
Según el científico español Carlos García Galán, responsable del programa Moon Base de la NASA, la base se visualiza como una extensión de “cientos de millas cuadradas, dotada de diversos recursos que, en conjunto, contribuyen al objetivo de establecer una presencia lunar permanente”.
La segunda etapa de su construcción abarca entre 2029 y 2032 y prevé 27 lanzamientos y 24 alunizajes, además del traslado de 60 toneladas de material, que permitan establecer la infraestructura inicial de la base, con misiones tripuladas semestrales.
La tercera será la definitiva, con 29 despegues y 28 alunizajes con capacidad para transportar 150 toneladas, y la presencia continua de humanos en la Luna.
El gigante asiático.También China desarrolla tecnologías para la futura construcción de bases lunares, como “ladrillos lunares” elaborados con materiales que imitan la composición del suelo del satélite y fabricados mediante impresión 3D.
El país prevé comenzar la construcción de una estación de investigación lunar internacional entre 2028 y 2035. Además, ha anunciado planes para establecer una base de exploración científica en el polo sur lunar, en colaboración con Rusia y otros países, con previsión de que esté operativa en 2035. En el proyecto colaboran otros doce países, entre ellos Bielorrusia, Egipto, Pakistán, Sudáfrica y Tailandia.
El gigante asiático quiere alojar a 5 mil científicos de todo el mundo en su base lunar, que incluirá un reactor nuclear en la superficie y paneles solares a gran escala.
Dentro de su programa tripulado, Pekín contempla el uso del cohete Larga Marcha 10, la nave Mengzhou y el módulo de alunizaje Lanyue, con dos lanzamientos para acoplar en órbita lunar los elementos necesarios antes del descenso a la superficie. La idea es que dos taikonautas -como se denomina a los astronautas chinos- caminen sobre la Luna antes de 2030.
RUSIA PLANTEA REFUGIOS BAJO EL REGOLITO, L POLVO LUNAR
Rusia mantiene como objetivo estratégico para la década de 2030 la instalación de una base lunar con capacidad inicial de entre dos y cuatro cosmonautas, ampliable hasta doce.
La infraestructura principal estaría en la superficie, mientras que bajo el regolito se construirían refugios antirradiación y se ubicarían generadores de energía. El regolito es un polvo fino que cubre toda la Luna, creado por el incesante bombardeo de micrometeoritos que rompieron las rocas lunares en pedacitos pequeñitos.
En 2019 se presentó el proyecto Patron Moon, una base capaz de albergar a 50 personas, con una miniplanta nuclear y estructura diseñada para hundirse hasta 41 metros bajo la superficie lunar. El complejo tendría un volumen de 624 metros cúbicos y un peso estimado de 70 toneladas.
Por Marina Segura Ramos. EFE-Reportajes.