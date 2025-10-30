¡BBVA cambia su app! ¿Cómo hacer una transferencia desde la nueva banca móvil?

Tech
/ 30 octubre 2025
    ¡BBVA cambia su app! ¿Cómo hacer una transferencia desde la nueva banca móvil?
    La reciente actualización de la banca móvil BBVA ha causado una gran confusión entre los usuarios, quienes no tardaron en hacer notar en redes sociales su descontento. FOTO: VANGUARDIA

Las recientes actualizaciones de la aplicación de BBVA han traído consigo un gran número de quejas de cuentahabientes a través de redes sociales

La reciente actualización de la banca móvil BBVA ha causado una gran confusión entre los usuarios, quienes no tardaron en hacer notar en redes sociales su descontento. Desde nuevos apartados, falta de seguridad y su diseño... la aplicación en su totalidad está siendo fuertemente criticada.

Ante esta incertidumbre y la dificultad que ahora representa encontrar ciertas secciones, las dudas se manifiestan fuertemente y sin respuesta, aún.

¿ACTUALIZASTE LA APLICACIÓN Y AHORA NO SABES CÓMO HACER LAS TRANSFERENCIAS? SIGUE ESTOS SENCILLOS PASOS

VANGUARDIA recomienda seguir estos sencillos pasos para una operación bancaria exitosa:

1. Ingresa a la aplicación BBVA: accede con tu contraseña o datos biométricos.

2. Localiza el menú que está debajo de la cantidad que tienes disponible en tu cuenta.

3. Selecciona la opción de ‘Transferir y Dimo’, seguido de esto, verás en pantalla la cuenta de origen y el dinero disponible. Da click en continuar.

4. Selecciona el tipo de cuenta a la que harás la transferencia:

→ Si se trata de una cuenta ya guardada, solamente selecciónala e ingresa la cantidad que deseas transferir.

→ Si se trata de una cuenta nueva en el sistema, se te solicitará ingresar la CLABE o número de tarjeta, da click en buscar, identifica el nombre de la persona a quien transferirás y luego ingresa la cantidad deseada.

5. Confirma que deseas realizar la operación.

6. Espera a que el sistema ingrese el token de seguridad.

7. ¡Transferencia exitosa! Recuerda que puedes tomar captura de la operación o mandar directamente el comprobante vía WhatsApp.

BBVA ANUNCIÓ ACTUALIZACIONES EN SU APP MÓVIL... ¡CON APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL!

En una conferencia ante cientos de personas, el director general de BBVA México, Eduardo Osuna, explicó que “Migramos a un volumen importante de clientes y hay un efecto natural de resistencia al cambio, pero les puedo decir que van a amar nuestra app. Es muy sorprendente lo que se puede hacer”.

Según lo que se tenía planeado, los cuentahabientes se ‘acostumbrarán’ a las renovaciones en cuestión de un par de semanas.

Entre otras actualizaciones, se destaca que BBVA apuesta por ofrecer cero comisiones en los servicios que ofrece, además de la incorporación de Inteligencia Artificial, a través de la asistente virtual Blue, diseñada para simplificar la interacción con los servicios del banco.

ACTUALIZACIÓN DE BBVA GENERA CONTROVERSIA Y QUEJAS ENTRE LOS USUARIOS

Una de las cosas más criticadas por los usuarios, es la presentación (colores y tipografía). Al respecto, Hugo Nájera, director general de la banca minorista, comentó durante la conferencia que la letra “es más grande, porque nos dimos cuenta que la gente mayor tenía problemas para utilizar la aplicación”.

Es importante mencionar que los colaboradores de BBVA se dijeron abiertos a la retroalimentación de sus cuentahabientes, mientras que las redes sociales estallan entre quejas, memes y burlas.

Algunos de los comentarios han sido:

* “La nueva app de BBVA un desastre inconsistente. Odio esa tendencia en dónde todo son sugerencias. El usuario de banco solo quiere abrir la app , hacer una operación casi instantánea y cerrar la app. No va estar scrolleando viendo sugerencias y novedades en su app de banco.”

* “Quería encontrar mi tarjeta digital en la app de BBVA y creo que hipotequé mi casa.”

* “Qué asco de actualización, llevan el spam a límites insospechados, guárdenle tantito más respeto a sus clientes.”

* “La app de BBVA pasó de ser una app amigable e intuitiva a ser un libro de Excel de hace 15 años. Espero que quien la actualizó y quien la aprobó hayan sido despedidos.”

