SAT: impuesto para quienes rebasen la cantidad límite en los depósitos de banco

Información
/ 29 octubre 2025
El cargo tiene el objetivo de evidenciar posibles irregularidades financieras y mejorar la transparencia fiscal

Se ha destacado en medios de información que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecerá un cargo adicional en los depósitos en efectivo, cuya cantidad rebase lo establecido.

El cargo será aplicado en todos los servicios bancarios en México. Los clientes mexicanos deberán pagar un impuesto que se cargará directamente, tras su trámite.

El objetivo del nuevo impuesto es remarcar el límite establecido en cada movimiento de transacción monetaria física; la intención es fundamentar la transparencia fiscal, y de esa manera prevenir posibles irregularidades financieras.

Será aplicado con base a la Ley del impuesto sobre la renta (ISR). Se declaró que el monto límite es de 15,000 pesos. Quienes rebasen esta cantidad, tras realizar un depósito, deberán pagar un impuesto equivalente del 3% transferido.

No obstante, esta medida no se aplicará en transacciones digitales, mediadas por Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) o Transferencia Electrónica de Fondos (TEF).

Temas


Dinero
impuestos
bancos

Localizaciones


México

Organizaciones


SAT

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

