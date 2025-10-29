SAT: impuesto para quienes rebasen la cantidad límite en los depósitos de banco

Se ha destacado en medios de información que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecerá un cargo adicional en los depósitos en efectivo, cuya cantidad rebase lo establecido.

El cargo será aplicado en todos los servicios bancarios en México. Los clientes mexicanos deberán pagar un impuesto que se cargará directamente, tras su trámite.

El objetivo del nuevo impuesto es remarcar el límite establecido en cada movimiento de transacción monetaria física; la intención es fundamentar la transparencia fiscal, y de esa manera prevenir posibles irregularidades financieras.

Será aplicado con base a la Ley del impuesto sobre la renta (ISR). Se declaró que el monto límite es de 15,000 pesos. Quienes rebasen esta cantidad, tras realizar un depósito, deberán pagar un impuesto equivalente del 3% transferido.

No obstante, esta medida no se aplicará en transacciones digitales, mediadas por Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) o Transferencia Electrónica de Fondos (TEF).