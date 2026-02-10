$!El futuro nos alcanzó: presenta Tec de Monterrey primer vehículo autónomo de América Latina

Monterrey, Nuevo León.- Siempre a la vanguardia en tecnología, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey presentó ahora el primer vehículo para transporte público autónomo —es decir, sin conductor— de América Latina.

El evento se realizó este martes en las instalaciones del edificio Expedition FEMSA del Campus Monterrey y estuvo encabezado por Jorge de Jesús Lozoya Santos, profesor investigador y líder del Grupo de Investigación de Movilidad Futura de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tec.

El proyecto les llevó dos años de desarrollo y se realizó también en colaboración con el Politécnico de Milán.

En rueda de prensa, Lozoya Santos detalló el desarrollo del proyecto, el cual ahora les permite presentar un minibús que estará realizando pruebas en la zona del Distrito Tec. Se espera que, antes del Mundial de Futbol, ya pueda estar brindando servicio a estudiantes en general y a vecinos de la zona.

Precisó que, en los últimos cinco años, han desarrollado un proyecto insignia llamado Mobility, en el que participan más de 45 profesores a nivel nacional, enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible.

“Sobre todo en los que están enfocados a ciudades y comunidades sostenibles”, indicó.