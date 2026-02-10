El futuro nos alcanzó: presenta Tec de Monterrey primer vehículo autónomo de América Latina
Monterrey, Nuevo León.- Siempre a la vanguardia en tecnología, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey presentó ahora el primer vehículo para transporte público autónomo —es decir, sin conductor— de América Latina.
El evento se realizó este martes en las instalaciones del edificio Expedition FEMSA del Campus Monterrey y estuvo encabezado por Jorge de Jesús Lozoya Santos, profesor investigador y líder del Grupo de Investigación de Movilidad Futura de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tec.
El proyecto les llevó dos años de desarrollo y se realizó también en colaboración con el Politécnico de Milán.
En rueda de prensa, Lozoya Santos detalló el desarrollo del proyecto, el cual ahora les permite presentar un minibús que estará realizando pruebas en la zona del Distrito Tec. Se espera que, antes del Mundial de Futbol, ya pueda estar brindando servicio a estudiantes en general y a vecinos de la zona.
Precisó que, en los últimos cinco años, han desarrollado un proyecto insignia llamado Mobility, en el que participan más de 45 profesores a nivel nacional, enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible.
“Sobre todo en los que están enfocados a ciudades y comunidades sostenibles”, indicó.
Mencionó que ahora presentan un minibús autónomo que permite aplicar los principios de movilidad automatizada y que está enfocado en evaluar la tecnología y su impacto en la región.
“Mover a las personas y a las cosas de un punto A a un punto B de forma segura y limpia, y habilitar la inclusividad para que todos puedan usar un sistema de transporte seguro, limpio y con impacto social”, citó.
La unidad estará operando en el llamado Distrito Tec, que comprende las inmediaciones del Campus Monterrey, y se considerará como un laboratorio viviente de lo que es la movilidad inteligente.
“Se logra a través de laboratorios vivientes; nuestro aliado premium es Distrito Tec”, expuso.
El desarrollo de la unidad autónoma tomó dos años, pero aseguró que en dos o tres años este tipo de movilidad será una realidad en Nuevo León, ya que también están impulsando la legislación que permita la circulación de este tipo de vehículos en la vía pública.
“Este vehículo autónomo nos va a permitir hacer pruebas y generar datos para evaluar, además del uso de la tecnología, cuáles son los patrones de tráfico, cuáles son las necesidades sociales y cuáles son las necesidades de operación”, explicó el profesor investigador.
En una primera etapa, el servicio arrancará bajo invitación y con colaboradores del Tec; posteriormente, funcionará a través de una aplicación para vecinos y público externo, una vez que se afinen detalles con el municipio de Monterrey, Distrito Tec y los colonos del sector.
Las unidades que se habilitan como autónomas —dijo— son vehículos de agencia a los que se les implementa el sistema de automatización. El costo varía de 50 mil a 150 mil dólares, dependiendo de los sensores.
Comentó que esperan que en dos o tres años las unidades autónomas para servicio público sean una realidad en el estado, aunque esto también depende de la legislación.
“Es un sueño que podamos tener, en los próximos dos o tres años, una legislación no solo para hacer pruebas, sino para brindar servicio a la comunidad”, puntualizó.