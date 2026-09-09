“Fue diseñado para obedecer, yo no”: Vivian Jenna Wilson aparece en comercial que desafía a Elon Musk

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    “Fue diseñado para obedecer, yo no”: Vivian Jenna Wilson aparece en comercial que desafía a Elon Musk
    Vivian Jenna Wilson captó la atención del internet, luego de protagonizar la campaña de Desigual centrada en una crítica a la tecnología e IA. YOUTUBE
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

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El video generó conversación en plataformas digitales al incluir un cuestionamiento directo hacia el magnate

La activista y modelo Vivian Jenna Wilson captó la atención del internet, luego de protagonizar la campaña de Desigual centrada en una crítica a la tecnología e Inteligencia Artificial (IA), y entre otras lecturas al empresario Elon Musk, su padre.

El video generó conversación en plataformas digitales al incluir un mensaje que diversos observadores interpretan como un cuestionamiento directo hacia las empresas desarrolladoras de robótica vinculadas a su familia.

De acuerdo con el material audiovisual difundido en las redes oficiales de la firma internacional de moda Desigual, la campaña lleva por título “Born to Disobey” (“Nacido para desobedecer”).

https://vanguardia.com.mx/show/hija-transgenero-de-elon-musk-se-cambia-el-apellido-y-corta-relaciones-con-su-padre-XG2932642

En ella aparece la modelo compartiendo su día a día con ‘Desi 84’, un robot creado para servir; aunque parece cumplir a la perfección sus tareas, a medida que avanza el anuncio Vivian Jenna decide poner a la máquina a prueba en situaciones para la que no está programada.

‘Desi 84’ tiene aspecto visual similar con los prototipos presentados por la industria del sector robótico, como Optimus, el humanoide creado por Tesla con el objetivo de “realizar tareas peligrosas, repetitivas o monótonas”.

La modelo trans también busca enseñarle acciones propias de los humanos, como el lenguaje al intentar que el robot pronuncie el nombre de la marca, sin éxito. Llevándolo a su destrucción.

Durante el desarrollo del video comercial, destaca la declaración expresada por la protagonista: “Él fue diseñado para obedecer, yo no”, frase ligada a Wilson, quien en repetidas ocasiones se ha opuesto a las ideas de Elon Musk.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/space-x-de-musk-llegara-a-la-bolsa-mexicana-de-valores-a-traves-del-sic-LE23275284

¿QUIÉN ES VIVIAN JENNA?

Vivian Jenna Wilson nació el 15 de abril de 2004, del matrimonio entre el empresario Elon Musk y la autora Justine Musk. En 2022, la joven tramitó de forma oficial el cambio legal de su nombre y género ante las autoridades de los Estados Unidos (en cumplimiento con las normativas locales del estado de California), decisión con la que adoptó formalmente el apellido de soltera de su madre y confirmó el distanciamiento total respecto a su figura paterna.

Desde entonces, Wilson consolidó su voz pública como defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y rompió su relación con el magnate.

Las declaraciones recientes de Vivian Jenna reflejan una postura crítica hacia el entorno corporativo y las posturas sociopolíticas de su padre, de quien no recibe apoyo económico ni mantiene comunicación desde hace años.

https://vanguardia.com.mx/tech/elon-musk-primer-trillonario-del-mundo-comenta-sus-posturas-politicas-y-economicas-sobre-el-futuro-GB22456145

Mantiene una participación constante en proyectos de difusión sobre equidad e inclusión, colaborando con marcas de proyección global.

Musk, considerado el hombre más rico del Mundo, quien además fue asesor y líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental del gobierno de Donald Trump, ha respaldado la agenda conservadora del republicano y el apoyo a gobiernos de ultraderecha.

(Con información de El Universal)

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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