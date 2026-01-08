Innova Bluetti con mega pila de respaldo para apagones en casas

Diseñada con estilo de maleta, esta estación de energía portátil/rodante de 3.2 kWh combina una gran capacidad de batería, alta eficiencia energética, movilidad con ruedas y protección UPS de 10 ms para ofrecer respaldo confiable y accesible en el hogar ante cortes de energía, emergencias e interrupciones diarias.

Respaldo de energía de alta capacidad que se adapta a las necesidades

La Elite 320 alberga una gran batería LiFePO4 de 3,200 Wh que puede durar más de una década, lo que permite, por ejemplo, alimentar un refrigerador durante más de 66 horas, brindando hasta dos días de energía doméstica esencial. Gracias a sus sólidas ruedas y a su asa retráctil, transportar esta estación de energía de 34 kg entre la cocina, la sala y el patio resulta muy fácil. Con una potencia de onda sinusoidal pura de 1,800 W y 11 tomacorrientes diferentes, los propietarios pueden utilizar todos los elementos esenciales del hogar, como neveras, microondas, cafeteras e iluminación.

TE PUEDE INTERESAR: Con la IA al centro, empieza CES 2026 en Las Vegas

Alta eficiencia para reducir el desperdicio de energía

La duración del respaldo de energía se extiende aún más con una mayor eficiencia del sistema. La Elite 320 logra un autoconsumo ultrabajo de solo 9 W, maximizando cada vatio cuando es necesario en momentos críticos. Su carga rápida de CA acelera la preparación ante las interrupciones, alcanzando el 80 % en 2 horas. Para manejar apagones prolongados, convierte de manera eficiente la energía de paneles solares, generadores de gas o alternadores de vehículos a través del cargador de CC.

Protección rápida del SAI con control fácil e inteligente

La Elite 320 funciona como una fuente de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) de alta velocidad para la tranquilidad diaria. Dentro de los 10 ms de una falla en la red, cambia a la energía de la batería para mantener dispositivos sensibles como sistemas de almacenamiento, enrutadores y computadoras de juegos. También permite una gestión de energía personalizada y basada en aplicaciones con el modo de suspensión, la activación remota y las funciones de interruptor con temporizador.

La compatibilidad con plataformas de asistentes domésticos inteligentes, como Google Home, Amazon Alexa y Home Assistant, desbloquea aún más experiencias de energía, manos libres y automatizadas. Se espera que la Elite 320 esté disponible en enero de 2026.