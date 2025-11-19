$!La IA llega al video: Esto es todo lo que puedes hacer con ella

La IA ya no se limita solo a las conversaciones con ChatGPT. Poco después empezaron a aparecer las IAs para generar imágenes, y el siguiente paso está siendo la IA de video. Acá es donde la auténtica revolución de la IA está desplegándose como nunca antes, porque ahora cualquiera puede crear videos cortos –y no tan cortos– simplemente pidiéndole a la IA que lo haga. Una descripción detallada, un clic, unos segundos... ¡y listo! Si eres un creador o creadora de contenidos y quieres empezar a publicar videos de alta calidad en tus redes sociales, definitivamente te conviene aprender a crear videos con IA . ¡Se trata de la nueva frontera tecnológica a nuestro alcance, y por eso conviene dominarla lo antes posible! ¿QUÉ ES LA IA DE VIDEO? La IA de video es una tecnología que aplica las redes neurales y el machine learning a la generación de video de forma automatizada. Gracias al entrenamiento de esta tecnología con miles de millones de videos disponibles en internet, la IA de video puede generar videos a partir de instrucciones de texto –los llamados “prompts”–, o editarlos de forma inteligente. DIFERENTES TIPOS DE IA DE VIDEO A diferencia de otras formas de IA, la IA de video puede presentar varias formas. La más popular es la IA de texto a video, pero hay otras que también te conviene conocer: IA de texto a video. Generalmente, cuando hablamos de una IA de video nos referimos a la IA de texto a video. Este tipo de inteligencia artificial puede generar videos a partir de una descripción de texto, que es lo que ocurre con Veo 3, Sora y otros grandes modelos. Estas herramientas reciben una descripción de texto y la convierten en un video de unos pocos segundos que luego puedes descargar en formato MP4 o AVI. IA de imagen a video. Otro tipo de IA de video es la que permite incluir una imagen como parte del ‘prompt’ inicial para construir el video a partir de ahí. Es especialmente útil cuando necesitamos crear videos con un alto nivel de detalle, pero no queremos agotar los créditos de creación de video –que son mucho más costosos que los de creación de imágenes–. Podemos entonces conseguir un buen ‘frame’ inicial primero, y continuar a partir de ahí. IA para retocar videos. Aplicaciones de edición de video como Wondershare Filmora también incorporan herramientas de IA para retocar videos que permiten mejorar la calidad de un video ya existente sin hacerle excesivos cambios y sin crear necesariamente un contenido ficticio. Estas herramientas buscan reemplazar la edición manual de los videos para mejorar los tonos de la imagen, eliminar objetos no deseados del video o sencillamente estabilizarlo. LA MEJOR APLICACIÓN DE IA PARA VIDEO: WONDERSHARE FILMORA Muchas de las IAs que hemos mencionado operan de manera independiente, de modo que algunos usuarios necesitan crearse cuentas y comprar créditos en distintas plataformas para usar cada una de estas herramientas. Sin embargo, una opción mucho más conveniente es un software de edición de video con IA integrada como Wondershare Filmora, que no solo te permite editar tus videos, sino que dispone de múltiples herramientas IA en un solo lugar. UN COMPLETO EDITOR DE VIDEO Filmora se popularizó como uno de los editores de video más fáciles de usar y más potentes de los últimos años. Cada vez más influencers lo usan como alternativa a herramientas de edición de video más complejas y más lentas como Adobe Premiere o Sony Vegas, y ahora les pone las cosas todavía más fáciles para crear contenidos gracias a su IA de última generación. Se trata de editor de videos IA todo-en-uno realmente completo y fácil de usar.

FUNCIONES IA AVANZADAS La integración de herramientas IA de última generación en Filmora hacen que el proceso de creación de video sea mucho más sencillo a todos los niveles, desde la creación de los clips de video hasta su edición y retoque posteriores. Si quieres publicar videos de calidad en YouTube o en TikTok, la IA de Filmora te permite: Crear video a partir de texto. La IA de Filmora es capaz de crear clips de video a partir de tus descripciones de texto, de modo que no tienes que acudir a una plataforma externa para hacerlo. Cuando tengas generado el clip, puedes incorporarlo de forma directa a la línea de tiempo desde el propio software. Editar videos de forma inteligente. Filmora también dispone de una IA de edición de video que incluye varias funciones. Por ejemplo, puedes editar tu video a partir de ‘prompts’ de texto para hacerlo más dinámico o romántico, pero además la IA también incluye funciones sugerir mejoras en tu proyecto final. Crear miniaturas. Si quieres publicar tus videos en YouTube, la IA de Filmora es capaz de generar una miniatura por ti, así que vas a ahorrar todavía más tiempo en el proceso. Luego, solo es cuestión de subirlo a la plataforma y esperar los resultados. ¡Triunfar como creador o creadora de contenidos es mucho más fácil con Filmora!

INTERFAZ APTA PARA PROFESIONALES Y AMATEURS Antes comentábamos que Filmora es un editor de video más ligero y fácil de usar que otros como Premiere y Sony Vegas, y esto se acentúa todavía más gracias a sus nuevas funciones de IA de última generación. Wondershare Filmora es un editor de video ideal para creadores y creadoras amateur, pero también para profesionales, con una curva de aprendizaje muy sencilla y con herramientas de última generación que incluyen una IA avanzada. BIBLIOTECA CON MÁS DE 2 MILLONES DE RECURSOS Además de todas las características que acabamos de ver, Filmora también incluye una biblioteca de recursos muy extensa –con más de dos millones de archivos entre clips de video, clips sonoros, canciones, stickers, y más–, que te ahorrará otras suscripciones a bibliotecas de terceros como Shutterstock. Esto hace que Filmora sea todavía más una herramienta de creación de video integral con todo lo que necesitas a solo unos clics de distancia.

APRENDÉ A SACARLE EL MÁXIMO PARTIDO A LA IA DE VIDEO Tener las mejores herramientas de edición de video es un gran comienzo, pero luego hay que saber usarlas para crear contenidos de alta calidad. La IA de video pone a tu disposición una tecnología con una potencia extraordinaria para crear prácticamente cualquier cosa, así que solo tienes que usarla con inteligencia. Estos consejos pueden ayudarte: Planifica con antelación. Si vas probando al azar diferentes tipos de video generados por IA puedes divertirte explorando sus características, pero vas a agotar tus créditos muy rápido sin lograr buenos resultados. Lo ideal es tener claro de antemano qué tipo de video quieres generar, y centrarte en buscar el mejor resultado. Aprovecha la generación de imagen a video. Los créditos para generar videos son mucho más costosos que los de generación de imágenes. Empieza poniendo a prueba tus ‘prompts’ de texto con un generador de imágenes, y luego incluye la imagen ideal en tu ‘prompt’ de video para generarlo a partir de ahí. Retocá el video en Filmora. Wondershare Filmora te permite retocar después tus videos para que luzcan todavía mejor, pero no te preocupes, porque no necesitas conocimientos avanzados para hacerlo. De hecho, la IA de Filmora puede encargarse de esto por ti muy fácilmente. Escucha a tu audiencia. Cuando publiques tus videos en tus perfiles de YouTube, TikTok o Instagram, presta atención a los comentarios de tus espectadores para ver qué les gusta y qué no. Adapta tus futuros ‘prompts’ en consecuencia para generar videos con IA que sean todavía mejores y que te hagan crecer todavía más. ¡APROVECHA AL MÁXIMO LA IA DE VIDEO CON EL MEJOR SOFTWARE! ¡No te conformes solo con crear videos con Veo3 y esperar a que a tu audiencia les gusten! La generación de videos con IA es un ámbito cada vez más en auge donde las mejores herramientas son las que te permiten hacerlo todo desde la misma plataforma. Con Wondershare Filmora tienes a tu disposición un software de última generación que incluye todo lo que necesitas para que tus videos con IA tengan el mejor impacto. Además de contar con una herramienta de generación de texto a video, Wondershare Filmora también te permite editar el resultado mucho más fácilmente para presentarle a tu audiencia un contenido de la máxima calidad. Y a esto se añade una biblioteca de recursos con más de dos millones de activos que puedes usar para complementar tus videos y hacer que tengan un aspecto todavía más profesional. Filmora es un editor de video, una IA de video y una biblioteca de recursos todo-en-uno, por un precio único que te costará mucho menos que contratar todos esos servicios por separado. Además, se trata de un software realmente intuitivo y fácil de usar incluso si nunca habías editado videos antes, así que es la puerta de entrada perfecta para tu éxito en las redes sociales. ¿Qué esperas para crear los mejores videos con Filmora?