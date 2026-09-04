Open AI presenta GPT-6 Astra... la nueva era de la Inteligencia Artificial más potente, capaz de controlar tu computadora

El lanzamiento ocurre aproximadamente un año después de GPT-5 y llega en un momento marcado por el debate sobre los riesgos de los modelos capaces de ejecutar tareas cada vez más complejas. Durante este verano boreal se registraron diversos ciberataques realizados con ayuda de inteligencia artificial en fase de prueba , incluso con herramientas vinculadas a OpenAI.

OpenAI comenzó a desplegar GPT-6 Astra , su nuevo modelo de inteligencia artificial , presentado como el más potente desarrollado hasta ahora por la compañía. La principal novedad está en su capacidad para utilizar una computadora de manera autónoma, lo que abre una nueva etapa en la relación entre las personas y los sistemas de IA.

La empresa aseguró que GPT-6 incorpora nuevas medidas destinadas a reducir estos riesgos. Sin embargo, sus capacidades más avanzadas también provocaron que el acceso inicial sea limitado y se encuentre bajo controles especiales.

LA IA YA PUEDE OPERAR UNA COMPUTADORA

En una demostración presentada por OpenAI, GPT-6 Astra aparece controlado mediante comandos de voz y realiza por sí mismo distintas acciones dentro de una computadora. Entre ellas, el modelo es capaz de publicar un anuncio de venta en línea sin que una persona tenga que ejecutar manualmente cada paso.

La compañía también asegura que el sistema puede completar determinadas tareas en mucho menos tiempo que un usuario humano. De acuerdo con las pruebas presentadas, GPT-6 puede encontrar un alojamiento en aproximadamente 10 minutos, mientras que una persona podría tardar hasta seis horas en realizar una tarea similar.

El despliegue inicial contempla únicamente a un número limitado de organizaciones. OpenAI prevé ampliar el acceso durante los siguientes días a los suscriptores de pago de ChatGPT y posteriormente a los desarrolladores que busquen integrar el modelo en sus propias herramientas.

GPT-6 ELEVA EL DEBATE SOBRE LA CIBERSEGURIDAD

Una de las características que más atención genera es el nivel de capacidad de ciberseguridad de GPT-6. OpenAI señala que se trata de su primer modelo que alcanza el nivel de riesgo más elevado dentro de su propia escala de evaluación, debido a que puede realizar ataques contra sistemas informáticos que cuentan con protecciones avanzadas.

Por esta razón, las funciones consideradas más sensibles estarán reservadas para especialistas en ciberdefensa. Además, el modelo cuenta con sistemas de supervisión automática capaces de detener determinadas actividades cuando detecten riesgos.

OpenAI advierte que esa supervisión puede intervenir durante una tarea y detenerla “incluso para trabajos sin relación con la ciberseguridad”. La decisión refleja uno de los principales retos de esta nueva generación de IA: permitir mayor autonomía sin perder el control sobre las acciones que ejecuta.

LA COMPETENCIA TAMBIÉN DESARROLLA IA AUTÓNOMA

OpenAI no es la única empresa que trabaja en modelos capaces de realizar acciones complejas sin intervención constante de una persona. Anthropic mantiene desde abril su modelo Mythos disponible para socios seleccionados, mientras que una versión limitada llamada Fable comenzó a ofrecerse al público desde junio.

La competencia ocurre mientras los modelos abiertos de menor precio, especialmente los desarrollados en China, presionan a las compañías estadounidenses para demostrar que sus sistemas justifican sus costos.

OpenAI sostiene que GPT-6 puede realizar cada tarea a un precio menor que su antecesor, aunque sus tarifas se mantienen en niveles similares a las de Anthropic, entre los más elevados del mercado.

Greg Brockman, presidente de OpenAI, defendió esta estrategia frente a la competencia y señaló que el costo real debe medirse por el resultado obtenido. “Lo que importa es el precio por tarea” realizada, y no cuánto cuesta utilizar la IA.

DATOS CURIOSOS

· GPT-6 Astra llega aproximadamente un año después de GPT-5.

· El modelo puede realizar tareas directamente en una computadora.

· OpenAI afirma que puede encontrar un alojamiento en unos 10 minutos durante sus pruebas.