Scrolly Sharing: ¿Por qué compartimos sin leer (y qué está en juego)?

He optado por referirme a esta cosa de compartir en automático scrolly sharing. No estoy descubriendo nada nuevo. Este artículo no se empeña en eso, sino en explorar como qué significa este gesto, este impulso de difundir contenidos sin siquiera haberlos consumido. A primera vista parece una contradicción insólita: nunca habíamos tenido a nuestro alcance tanta información, y sin embargo jamás había importado tan poco comprenderla.

Me gusta pensar que las audiencias son inteligentes, críticas, y son más autónomas de los se presupone; que los generadores de contenido no tienen control sobre lo que piensan ni sobre el efecto que a priori creen que provocan. Al menos esa es la filosofía que busco comprtir en esta redacción. Pero la saturación de información lo complica todo. Lo enturbia. Lo acelera. Lo vicia. Y bueno, hay que decirlo, me derrota frecuentemente.

La escena se repite a diario en nuestras pantallas o cerca de nosotros: alguien comparte un artículo incendiario, un video conmovedor o un supuesto manifiesto con una postura crítica en sus redes sociales (además de los memes y otras cosas del repost diario). Al cabo de unos minutos, queda al descubierto que esa persona no leyó más que el titular. O quizá ni eso. Es probable que se haya dejado llevar solo por una imagen. Y no me refiero a verla atentamente. Solo un vistazo fugaz... y share . Como en en automático. Como reflejo. Casi involuntario.

En los últimos meses estuve inmerso en la construcción de una estrategia de video para Vanguardia, y explorando con más seriedad usos de la inteligencia artificial. Fueron semanas de documentación exhaustiva, benchmarking tortuoso y algunas noches de trabajar en vez de dormir. En uno de los pitches clave, mientras intentaba explicar una intuición sobre el modo en que los jóvenes consumen y redistribuyen contenido, dije con firmeza: scrolly sharing. Lo solté como quien cita una fuente consagrada. Estaba seguro de haber leído el término en algún paper o estudio, en algún newsletter de esos que prometen revelarte el futuro de los medios.

Pero cuando me preguntaron por la fuente... no atiné a decirla. Atribuí el lapsus a la falta de sueño. Reímos y continuamos como si nada. Sin embargo, al revisar mis notas, mis carpetas de lectura, mis newsletters y bookmarks, no encontré nada. Ni una sola mención al término. Pero el comportamiento, la praxis estaba ahí. Está ahí. Sigue estando. Y me parece un caso en donde el gerundio es particularmente relevante. Ego aparte, ese nombre catchy me pareció tan certero que decidí quedármelo. Lo traje en la mente algunos días, hasta que se convirtió en una angustia tan insostenible que me llevó a escribir estas líneas. El sesgo de confirmación hizo lo suyo, y es que desde entonces a la fecha, el fenómeno lo vi cada vez con mayor frecuencia.

Desconocidos, amigos y familia compartiendo cosas de forma regular, pero que al indagar un poco, no lo habían leído o visto. Digo estos verbos porque en particular me refiero a contenido escrito o de video. Y se ahí mi primera sospecha: esto del scrolly sharing no es algo menor.

Considero que al igual que términos como doomscrolling, clickbait o slacktivism, encapsula un patrón de conducta mediado tecnológicamente que afecta nuestra relación con la información y la identidad. El scrolly sharing nombra el gesto específico de compartir sin interiorizar, de participar sin comprender, de ser parte sin estar presente. Propongo pensarlo no solo como síntoma, sino como concepto operativo para futuros análisis de cultura digital focalizado en medios de comunicación: una entrada que debería figurar en el glosario crítico del sujeto hipermediatizado.

Jean Baudrillard lo advirtió proféticamente en Cultura y Simulacro (1978): “La sociedad occidental ha muerto por sobredosis de comunicación. [...] Las copias dominan a los originales. [...] Estamos en la excrecencia: aquello que se multiplica con la desaparición de sus causas”.

En la era de las redes sociales, compartir se ha desprendido de saber; la apariencia ha usurpado el lugar de la sustancia. El usuario digital comparte por performar ante los demás, no por comunicar un conocimiento. Y ese acto aparentemente banal –reenviar sin leer– resulta ser el síntoma de una transformación profunda en nuestra subjetividad contemporánea.