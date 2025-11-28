Sheinbaum elogia a Ernestina Godoy, pero deja la FGR en manos del Senado

Noticias
/ 28 noviembre 2025
    Sheinbaum elogia a Ernestina Godoy, pero deja la FGR en manos del Senado
    La Mandataria subrayó que la designación del próximo titular de la Fiscalía será determinante para fortalecer la estrategia de seguridad nacional y pública. /FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta subrayó que la definición del relevo en la Fiscalía es facultad exclusiva del Poder Legislativo, en medio de una transición clave para la estrategia de seguridad

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que la decisión sobre quién encabezará de manera definitiva la Fiscalía General de la República (FGR) corresponde exclusivamente al Senado de la República, aunque reconoció que la actual encargada de despacho, Ernestina Godoy Rangel, es una funcionaria de “principios” y “convicciones” demostradas.

A pregunta expresa sobre si le gustaría que Godoy fuera ratificada como fiscal general, la mandataria sostuvo que no le corresponde influir en el proceso, pero destacó su trayectoria. “Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios, honesta, de muchas convicciones, y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México. Pero ya le corresponde al Senado tomar la decisión sobre la lista que ellos decidan”, señaló.

Godoy asumió desde este jueves como encargada de despacho de la FGR, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero al cargo de fiscal general para aceptar una representación diplomática propuesta por el gobierno federal. Ante su salida, Sheinbaum reiteró que existe respeto institucional hacia el ahora exfiscal.

La presidenta subrayó que la designación del próximo titular de la Fiscalía será determinante para fortalecer la estrategia de seguridad nacional y pública, particularmente en los rubros de investigación e inteligencia. “La seguridad nacional es una función principal, pero en las condiciones del México de hoy es fundamental que la Fiscalía participe en la seguridad pública, en la inteligencia y en la investigación”, indicó.

Recordó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tiene la responsabilidad de coordinarse con el Ministerio Público, que por mandato constitucional conduce las investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos federales y su articulación con las fiscalías estatales.

“Había habido coordinación y respetamos mucho al doctor Gertz, pero ahora, con la nueva Fiscalía, queremos que haya todavía más coordinación, respetando la autonomía, para garantizar la paz y la seguridad del país”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum precisó que uno de los ejes de su política de seguridad es la combinación de atención a las causas y cero impunidad, tanto en delitos federales como del fuero común, así como en casos de corrupción. Aclaró que no se trata de abrir investigaciones de oficio sobre hechos del pasado por decisión presidencial.

“No se trata de que ahora la Fiscalía se ponga a investigar delitos del pasado. Nuestro compromiso es con el pueblo de México, con avanzar en la seguridad y la paz. Si hay cosas del pasado que revisar, dependerá del fiscal o la fiscal que llegue”, puntualizó.

En cuanto a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Sheinbaum informó que, ante la salida de Ernestina Godoy para asumir como encargada de la FGR, permanecerá un encargado de despacho, y que será la próxima semana cuando se dé a conocer a la persona que ocupará formalmente ese cargo. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

