¡The Legend of Zelda, Ocarina of Time, llega este año!... Nintendo confirma su regreso en noviembre de 2026 con emotivo tráiler (video)

El proyecto había sido anunciado previamente para este año, aunque Nintendo había mantenido bajo reserva buena parte de sus novedades. Ahora, el recorrido mostrado por Eiji Aonuma permitió conocer cómo funcionará esta nueva versión y qué elementos del juego original permanecerán intactos.

La espera terminó para los seguidores de The Legend of Zelda: Ocarina of Time . Nintendo presentó el primer vistazo amplio al gameplay del remake durante la presentación especial por el 40 aniversario de The Legend of Zelda y confirmó que el clásico de Nintendo 64 regresará el 5 de noviembre de 2026 en exclusiva para Nintendo Switch 2.

La intención no parece ser únicamente actualizar los gráficos. El remake busca conservar la identidad del título que marcó a una generación de jugadores, mientras incorpora cambios en movilidad, interfaz y controles.

KOKIRI Y EL REGRESO A HYRULE

Durante la demostración, Aonuma mostró parte de la aldea Kokiri, uno de los primeros escenarios que visita Link. Una de las novedades visibles es la incorporación de un botón específico para saltar, una diferencia respecto al funcionamiento del juego original.

También se mostró el primer calabozo, The Great Deku Tree, ahora con un apartado visual completamente renovado. Aunque el escenario luce más detallado, el sistema de combate conserva elementos reconocibles para quienes jugaron la versión de Nintendo 64.

Entre ellos permanece el conocido Z targeting, aunque con un ritmo de juego actualizado. La interfaz y los menús también fueron modificados para facilitar el acceso a los objetos y reducir la necesidad de entrar constantemente a diferentes pantallas.

NUEVA MOVILIDAD Y CONTROLES PARA LINK

Uno de los cambios que más llaman la atención está relacionado con el manejo de los objetos. El remake incorpora un sistema para cambiar de ítems inspirado en entregas más recientes de la franquicia, como Breath of the Wild, con el objetivo de hacer más ágil la experiencia.

Los controles de movimiento también tendrán un papel dentro de determinadas acciones. De esta manera, los jugadores podrán utilizar movimientos físicos para apuntar en momentos específicos, una característica que adapta el clásico a las posibilidades de Nintendo Switch 2.

El mundo también tendrá modificaciones importantes. Link podrá correr para desplazarse con mayor rapidez por las grandes zonas de Hyrule, mientras que el mercado del castillo dejará atrás la cámara fija y permitirá explorar sus espacios con mayor libertad.

UN HYRULE MÁS VIVO Y CON CAMBIOS EN EL TIEMPO

El Hyrule Field mantiene su diseño y esencia, pero recibe una actualización visual que busca darle mayor profundidad al escenario. La exploración también contará con un nuevo elemento denominado Threads of Time, que funcionará como una especie de guía durante el recorrido.

Otro cambio está relacionado con el paso del tiempo. En la versión original, este sistema tenía determinadas condiciones, mientras que el remake permitirá que el tiempo avance de manera natural en distintas zonas del mundo.

La modificación busca hacer que Hyrule se sienta más dinámico y conectado. Así, la experiencia conserva elementos reconocibles del juego de Nintendo 64, pero los combina con mecánicas que se han vuelto habituales en las entregas modernas de la saga.

LA OCARINA TAMBIÉN TENDRÁ UNA NUEVA FUNCIÓN

La emblemática Ocarina del Tiempo conservará su importancia dentro de la aventura, pero ahora tendrá una forma adicional de interacción. Además de utilizar los botones tradicionales, los jugadores podrán aprovechar el micrófono de Nintendo Switch 2 para reproducir instrumentos reales o incluso tararear.

El sistema reconocerá estos sonidos para permitir el acceso a las canciones clásicas del juego. La propuesta representa una de las modificaciones más llamativas frente a la experiencia original.

Las cinemáticas también recibirán una actualización importante: ahora contarán con voces, siguiendo una tendencia que Nintendo ha incorporado en entregas más recientes de la franquicia.

Nintendo ya había confirmado oficialmente que el clásico de Nintendo 64 sería reconstruido para Nintendo Switch 2 y que llegaría durante 2026. Con la nueva presentación, la compañía finalmente fijó el 5 de noviembre como fecha de lanzamiento.

DATOS CURIOSOS DEL REMAKE

· Ocarina of Time fue originalmente lanzado para Nintendo 64.

· El remake llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2.

· La nueva versión permitirá que Link corra para desplazarse por grandes áreas.

· El sistema de combate conservará el Z targeting del clásico.

· El juego incorporará controles de movimiento para determinadas acciones.