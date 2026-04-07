¿Usar IA daña la reputación de artistas y empresas creativas?

Michelle Lopez , en su artículo titulado “AI may boost productivity — but it can hurt a creator’s reputation, new research finds” publicado en el sitio web de la FIU describe que en la actualidad se hace uso de la IA generativa “en campos creativos como el marketing y la música”, sin embargo, esta nueva investigación llevada acabo por Anand Benegal, Lynne C. Vincent y Joel B. Carnevale cuyo título es “Creative or Contrived? How AI Use Shapes the Social Evaluations of Individuals with Creative Reputations” y que fue publicada en la revista Academy of Management Discoveries indica que que los creadores que reconocen han usado la inteligencia artificial IA “se enfrentan a juicios negativos, independientemente de su reputación”.

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Internacional de Florida (FIU), precisa que no obstante a que “la forma en que se crea una obra puede ser tan importante como el producto final, especialmente cuando interviene la inteligencia artificial”.

Ente nuevo estudio descubrió que, “desde la perspectiva del público en general o el consumidor, hay una penalidad reputacional asociada con divulgar el uso de IA”, explica a la Agencia de Noticias EFE el investigador Joel Carnevale del Colegio de Negocios de FIU y coautor de la investigación.

”Hay una consistente documentación de este sesgo antropocéntrico, un sesgo donde la gente tiende a preferir la creatividad generada por humanos por encima de la creatividad generada artificialmente”, detalla Carnevale.

La investigación que contó con la colaboración de investigadores de la Universidad de Syracuse, tenía como principal objetivo poder “determinar si una reputación impecable protege a los creadores de las críticas cuando utilizan IA”, señala Lopez; la respuesta a la que llegaron es no es así.

ASÍ SE LLEVÓ A CABO LA INVESTIGACIÓN

Para realizar este nuevo estudio, Benegal, Vincent y Carnevale, decidieron hacer dos experimentos; en el primero, los autores dividieron en grupos a los voluntarios que participaron en esta investigación y les pusieron la misma música de un videojuego a los participantes, y a una mitad de los participantes se le dijo que la compuso Hans Zimmer, el músico alemán ganador del Óscar por películas como ‘El rey león’ y ‘Dune’, en tanto a que al resto mientras se les expresó que la había compuso un estudiante universitario. “En la mitad de los casos, también se les informó a los participantes que la composición se había creado en colaboración con IA”, describe Lopez.

“Independientemente de si el compositor era Hans Zimmer o un estudiante que recién comenzaba, revelar el uso de IA generó evaluaciones más negativas”, explicó Carnevale.

Al hacerles saber que se hizo uso de la IA, tanto el prestigio como la competencia creativa disminuyeron “sustancialmente”.

“Cuando se describía al compositor como Hans Zimmer, los participantes tendían a reconocer el mérito del creador humano y a asumir que la IA había tenido un papel menor. Cuando se describía como un estudiante desconocido, asumían una mayor dependencia de la IA”, asevera Lopez.

“Ese fue el único beneficio limitado de la reputación”, precisó Carnevale, quien prosigue diciendo que “la gente estaba más dispuesta a creer que un creador muy respetado seguía dirigiendo el proceso creativo”.

El análisis de ambos experimentos , elaborado en conjunto con la Universidad de Syracuse, en Nueva York, se basó en dos experimentos que demostraron que la “reputación previa” de un artista u organización “no proporcionó un escudo protector para los creadores” si el público se entera de que usaron IA.

En un segundo experimento, las personas que participaron se le pidió que evaluaran a un empleado de publicidad muy respetado, que es reconocido” por sus ideas innovadoras y sus premios”. De igual forma al hacerles saber sobre el uso de la IA, disminuyó su prestigio..

En opinión de Carnevale “cuando la gente cree que se utilizó la IA en el trabajo creativo, incluso si no se les informa de la magnitud de su uso, empiezan a cuestionar la autenticidad de la creatividad”, quien añade explicando que “la autenticidad resultó ser el mecanismo clave”.

Los hallazgos muestran que, “tanto para artistas como creadores, va a ser cada vez más importante manejar no solo el resultado creativo, sino también el proceso creativo per se, porque a las personas parece que genuinamente les importa esto”, expone Carnevale.

Tras los resultados obtenidos en su investigación, los autores resaltan que sus descubrimientos “no constituyen un argumento en contra de la IA, ya que estudios previos demuestran que puede potenciar la creatividad”, indica Lopez; mientras que por otra parte, el estudio revela que existe “una brecha entre la capacidad tecnológica y la percepción social”, concluye Lopez.

“Actualmente, la IA conlleva un coste para la reputación”, indicó Carnevale. quien concluye explicando que “los creadores no solo deben gestionar la obra en sí, sino también la percepción que se tiene de ella”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE, Academy of Management Discoveries y Florida International University.