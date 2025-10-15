YouTube se cae; plataforma de videos presenta fallas este 15 de octubre

Una de las plataformas más grandes en Internet, YouTube, sufrió fallas durante la tarde del miércoles. Desde que impedía el acceso para ver videos o los contenidos no cargaban, usuarios reportaron en el sitio web Downdetector.

Según los reportes, la caída del sitio aumentaron cerca de las 17 horas, alcanzando su punto máximo antes de las 18 horas.

En su mayoría, los usuarios reportaban fallas en la app, seguido de fallas en la transmisión de video y por intermitencias a la hora de reproducir el video, además, se presentaron fallas a la hora de realizar una búsqueda o tratar de iniciar sesión.

Estas fallas solo se limitaron al sitio web a nivel mundial, con pocos reportes en la app de YouTube Music.

La caída de YouTube tuvo un impacto en más de 60 países, destacando México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, España y Reino Unido.

El hashtag #YouTubeDown se posicionó entre las principales tendencias en redes sociales, donde no sólo protagonizaron las quejas, también los memes y las alternativas para reproducir contenido de sus influencers favoritos.

¿QUÉ HA DICHO YOUTUBE?

Hasta el momento de esta publicación, YouTube confirmó que el servicio para reproducir contenido ha sido resulto.

“Este problema se ha solucionado: ¡ahora deberías poder reproducir videos en YouTube, YouTube Music y YouTube TV!”, escribió la cuenta del equipo de YouTube en X.

No sin antes pedir paciencia a sus usuarios al momento de reproducir videos en YouTube: “Si no puedes reproducir videos en YouTube ahora mismo, ¡nos encargamos! Gracias por tu paciencia. Puedes seguirnos aquí para estar al tanto de las novedades”.