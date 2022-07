5 beneficios de estar divorciado, según Sigmund Oh!

En Coahuila por cada 100 parejas que se casan, ¡50 se divorcian, Por eso Sigmund Oh!, una mueblería de Saltillo, lanzó una promoción de 30 por ciento de descuento este julio para divorciados. ¿Por qué divorciados? Mientras los mercados celebran en mayo y junio al arquetipo de madre y padre de la familia tradicional, Sigmund oh!, reconoce que el concepto de familia y del individuo han cambiado. Hoy somos más que nuestro rol de cuidadores y parte de esta evolución es identificar estos nuevos perfiles. Es por eso que Sigmund oh! durante todo julio premia al resto de las personas que han decidido dejar atrás la vida en pareja para construir su propio Yo. Parte de este proceso suele incluir tener que diseñar un espacio nuevo, donde el individuo reconecta con su “Yo” fuera de la vida de pareja, recuerda lo que es ser egoísta y toma decisiones cien por ciento para sí misma. Para ese momento es esta promoción, que pueden hacer efectiva en la tienda ubicada en la calle Diego Rivera 650, colonia San Isidro, en Saltillo. En Sigmund oh! están convencidos que vivir para tu “Yo” es la mejor manera de vivir, por eso además del 30 por ciento de descuento, los divorciados que viven en Saltillo y Monterrey, Nuevo León, y áreas metropolitanas recibirán el envío sin costo. Y si no estás divorciado, pero eres de los que dejan de dar regalos en navidad, para dárselos a uno mismo; no dejas que tus amigos lleven a tus hijos porque ensucian tu sala o incluso comes como vegetariano, pero quieres tener un sillón de piel, ¡en Sigmund Oh! eres bienvenido. Sigmund invita a todos los individuos a dejar de lado el deber ser, para empezar a practicar el querer ser. Sin miedo y sin pena.

El catálogo completo se puede consultar en su página web https://sigmundoh.com/.

También puedes llamar al teléfono 844 212 9219 o contactar a la mueblería en Facebook e Instagram para resolver sus dudas sobre esta y otras promociones.

facebook.com/sigmundoh

instagram.com/sigmundoh

O bien, puedes visitar la tienda en

Diego Rivera 645, San Isidro, 25199 Saltillo, Coah.