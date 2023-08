Aburridos de las aplicaciones para ligar, algunas personas recurren a los ‘documentos de ligue’

“ Hay algo un poco tonto en los ‘documentos de ligue’ que me recuerda a los primeros días de internet ”, comentó Li, refiriéndose a la manera en que la gente solía conocerse en AIM, el ya desaparecido servicio de mensajería instantánea de la compañía America Online, también conocida como AOL. “ Sigo usando las aplicaciones, aunque en los últimos meses me he retirado en gran medida, pues no parecen funcionarme a la hora de conseguir parejas serias ”.

Las mujeres eran más propensas a tener experiencias negativas que los hombres . Alrededor de dos tercios de las mujeres menores de 50 años en aplicaciones de citas dijeron que habían recibido amenazas físicas, experimentado contacto continuo no deseado de un ligue, les habían dicho algo ofensivo o les habían enviado mensajes o imágenes sexuales no solicitados.

Los “documentos de ligue” no son para todo el mundo, dijo Steve Krouse, de 29 años, que creó el año pasado una base de datos centralizada de “documentos de ligue” tras verlos publicados en diferentes sitios web. “Tienes que formar parte de una extraña cultura de internet, de código abierto”, agregó. A la hora de elaborar su propio “documento de ligue”, Krouse, que vive en el barrio neoyorquino de Brooklyn, escribió que le daba vergüenza bailar en público y que no le gustaba viajar, para que las personas que consideraran esas preferencias como poco interesantes supieran que no debían ponerse en contacto con él.

Reconocía que una descripción en línea no es suficiente. Aun así, dijo que le parecía más eficaz que otros métodos para encontrar pareja.

“Nunca en mi vida he ido a un bar a conocer a un desconocido”, dijo. “No puedo ni imaginármelo”. c.2023 The New York Times Company.

Por Jenny Gross y Livia Albeck-Ripka, The New York Times.