Antidepresivos y tiempo: lo que nadie te explica sobre cuánto es “demasiado”

Los antidepresivos se han convertido en uno de los tratamientos más comunes para la depresión y otros trastornos de salud mental. Para muchas personas, como Marjorie Isaacson, comenzar a tomarlos significó recuperar la capacidad de funcionar, trabajar y vivir con mayor estabilidad emocional. Sin embargo, con el paso de los años surge una pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo es seguro o necesario tomar antidepresivos? La respuesta no es simple, y tampoco es universal. TE PUEDE INTERESAR: Congelados que protegen tu corazón: los 4 alimentos que expertos recomiendan para reducir el riesgo cardiovascular ¿Existe un tiempo máximo para tomar antidepresivos? Actualmente, no hay un límite exacto establecido sobre cuánto tiempo se pueden tomar antidepresivos. Aunque estos medicamentos se recetan desde hace décadas (el Prozac fue aprobado en 1987), la evidencia científica sobre su uso a muy largo plazo es limitada. La mayoría de los ensayos clínicos en los que se basan las aprobaciones duran solo unos meses, y pocos estudios controlados han superado los dos años. Esto significa que las guías médicas no indican un “punto final” obligatorio, sino que recomiendan evaluar cada caso de manera individual junto con un profesional de la salud.

¿Qué recomiendan los médicos para la depresión mayor? En casos de depresión mayor, las guías clínicas suelen sugerir tres etapas: Fase aguda: el medicamento se mantiene hasta que la persona se siente prácticamente recuperada. Fase de consolidación: una vez lograda la mejoría, se recomienda continuar entre 4 y 9 meses adicionales para reducir el riesgo de recaída. Tratamiento de mantenimiento: después de ese periodo, muchas personas continúan uno o dos años más, especialmente si existen factores de riesgo. Suspender el tratamiento demasiado pronto aumenta la probabilidad de recaer, según múltiples estudios. Factores clave para decidir si continuar o no Los psiquiatras toman en cuenta varios elementos antes de recomendar un uso prolongado: Historial de la enfermedad: personas con dos o más episodios depresivos o síntomas persistentes durante años tienen mayor riesgo de recaídas. Gravedad de los episodios: hospitalizaciones, dificultad para llevar la vida diaria o tratamientos previos fallidos suelen justificar un uso más largo. Eficacia del medicamento: si el antidepresivo funciona bien y previene síntomas residuales, suspenderlo puede implicar riesgos innecesarios. Efectos secundarios: algunos, como aumento de peso o disfunción sexual, pueden mantenerse en el tiempo y afectar la calidad de vida.