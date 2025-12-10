Congelados que protegen tu corazón: los 4 alimentos que expertos recomiendan para reducir el riesgo cardiovascular

Mantener una salud cardiovascular óptima exige constancia, buenos hábitos y una alimentación rica en fibra, antioxidantes, grasas saludables, vitaminas y minerales. Aunque muchas personas asumen que lo fresco siempre es mejor, especialistas en nutrición y cardiología citados por EatingWell y respaldados por recomendaciones de Harvard Health subrayan que varios alimentos congelados conservan su valor nutricional y pueden convertirse en aliados clave para el corazón. Su practicidad, disponibilidad durante todo el año y bajo desperdicio los vuelven una herramienta estratégica para quienes buscan una dieta más equilibrada. TE PUEDE INTERESAR: La vitamina que activa tus mañanas: el nutriente clave para tener energía y evitar la somnolencia La dietista María Laura Haddad-García, de la Universidad de Granada, destaca que estos productos son accesibles y fáciles de incorporar a la rutina diaria, mientras que la investigadora Krutika Nanavati recuerda que la congelación mantiene las vitaminas y minerales casi intactos. Esto no solo favorece la constancia en los hábitos saludables, sino que además ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e hipertensión. A continuación, te presentamos los alimentos congelados que los expertos recomiendan integrar regularmente para fortalecer el sistema cardiovascular.

1. Frutos del bosque: antioxidantes que reducen la inflamación Los frutos rojos congelados, como arándanos, frambuesas, fresas y moras, son una de las mejores opciones para proteger el corazón. Son ricos en antocianinas y compuestos fenólicos, sustancias que ayudan a disminuir la inflamación, regulan la presión arterial y pueden reducir el riesgo de aterosclerosis. Harvard Health destaca su alto contenido en antioxidantes, vitaminas y fitoquímicos, elementos clave para la salud vascular. Al mantenerse prácticamente intactos tras la congelación, las bayas son ideales para añadir a yogur, avena o batidos desde el desayuno. 2. Espinaca congelada: nitratos naturales para mejorar la circulación La espinaca congelada sobresale por su concentración de nitratos, compuestos que favorecen la relajación de los vasos sanguíneos, mejoran el flujo sanguíneo y ayudan a reducir la presión arterial. Su presentación ya lavada y picada facilita añadirla a tortillas, sopas, cremas, arroces, batidos o platos con legumbres. Este vegetal de hoja verde mantiene su contenido nutricional durante la congelación, lo que permite sumar fibra, vitaminas y minerales sin complicar la preparación de las comidas diarias.

3. Salmón congelado: omega-3 esenciales para el corazón El salmón congelado es una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, conocidos por reducir los triglicéridos, disminuir la inflamación y proteger la salud cardiovascular. La congelación adecuada preserva su calidad y lo vuelve tan beneficioso como el producto fresco. Harvard Health recomienda consumir pescados grasos varias veces por semana para reducir el riesgo de eventos cardíacos. El salmón congelado, además de práctico, es bajo en grasas saturadas y aporta proteínas de alto valor biológico. 4. Edamame (porotos de soja): fibra y proteína vegetal El edamame, o soja verde, aporta fibra soluble, proteína vegetal, potasio y antioxidantes. Estos nutrientes colaboran en la reducción del colesterol y el control de la presión arterial, factores determinantes para la prevención cardiovascular. Su versatilidad permite integrarlo en ensaladas, bowls, salteados o como snack rápido. Es una alternativa accesible para aumentar la ingesta de vegetales y mejorar la calidad nutricional del menú.

Cómo integrar estos alimentos en tu vida diaria Las recomendaciones basadas en Harvard Health sugieren: - Agregar verduras congeladas a guisos, pastas, arroces o sopas. - Utilizar frutos rojos en yogur, avena o batidos. - Incluir pescado congelado como opción de cena rápida y saludable. - Añadir edamame para incrementar la fibra y proteína de cualquier plato. Incorporar estos alimentos congelados no solo facilita una alimentación equilibrada, sino que también reduce el desperdicio y optimiza el tiempo en la cocina. Elegidos con criterio y consumidos de forma regular, pueden ser una herramienta poderosa para disminuir el riesgo cardiovascular y fortalecer la salud integral a largo plazo.