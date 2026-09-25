Anuncian 100BienFest 2026 en Saltillo: un encuentro para la salud y el bienestar

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    Anuncian 100BienFest 2026 en Saltillo: un encuentro para la salud y el bienestar
    Roberto Zuñiga, representante de Turismo Municipal de Saltillo; Popo Arizpe, fundador de 100Bien, y Gaby Recio, CEO de 100Bien, presentaron la segunda edición del 100BienFest en Saltillo. FOTOS: FRANCISCO MUÑIZ

El evento se llevará a cabo el próximo 4 de octubre con más de 47 expositores, conferencias y un fondo de premios que supera los 100 mil pesos

En rueda de prensa, autoridades municipales, patrocinadores y organizadores presentaron el martes 23 de octubre la segunda edición del 100BienFest, evento que busca inspirar a la comunidad a adoptar estilos de vida más saludables, y fortalecer la prevención y el autocuidado en la región.

$!El evento combinará conferencias, experiencias y propuestas para fortalecer el bienestar físico, mental y emocional.
El evento combinará conferencias, experiencias y propuestas para fortalecer el bienestar físico, mental y emocional.

Popo Arizpe, fundador de 100Bien, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de consolidar esta iniciativa en la ciudad como un referente de salud integral y longevidad para todos los sectores de la población.

“Yo creo que nosotros somos encargados de este proyecto de longevidad. Formar parte de este proyecto para estar todos los días bien al 100. Es una segunda aproximación que hacemos precisamente para eso, para dar el paso formal y consolidado a este proyecto en esta ciudad”, afirmó Arizpe.

Por su parte, Gaby Recio, CEO de 100Bien, detalló las labores de preparación detrás de esta edición, señalando que han trabajado activamente durante los últimos seis meses para reunir a los mejores especialistas, profesionales y emprendedores de la salud.

“Este festival nace con una intención muy bonita, que es inspirar a las personas a vivir mejor”, expresó Recio.

$!El 100BienFest reunirá a especialistas, emprendedores y proyectos enfocados en salud, prevención y calidad de vida.
El 100BienFest reunirá a especialistas, emprendedores y proyectos enfocados en salud, prevención y calidad de vida. Francisco Muniz

“Al mismo tiempo, a través de este evento nosotros también estamos impulsando a los emprendedores, esos emprendedores que todos los días trabajan para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas”, agregó.

RECONECTAR CON LA SALUD

La directiva enfatizó la necesidad de hacer una pausa ante las dinámicas cotidianas y aprovechar los espacios orientados al bienestar físico, mental y emocional, que promueven acciones de desarrollo personal dentro de la localidad.

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“Vivimos en un mundo muy acelerado, todo el tiempo andamos corriendo con muchísimo estrés y muchas veces nos olvidamos de nuestro propio bienestar... Queremos que 100Bien sea un espacio para reconectar con nosotros y nuestra salud”, dijo Gaby Recio.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 4 de octubre en el Salón TREI y en la sede de 100Bien en Saltillo, en el norte de la ciudad, con un horario de 12:00 a 19:30 horas. Contará con más de 47 expositores y una variada oferta temática e interactiva.

$!La jornada se realizará el 4 de octubre en el Salón TREI y en la sede de 100Bien en Saltillo.
La jornada se realizará el 4 de octubre en el Salón TREI y en la sede de 100Bien en Saltillo.

“Tendremos un gran punto de encuentro con más de 47 expositores y encontraremos propuestas de nutrición, de movimiento, de prevención, de belleza, de medicina integrativa, de longevidad, tecnología y mucho más”, puntualizó Recio.

Este festival nace con una intención muy bonita, que es inspirar a las personas a vivir mejor”
Gaby Recio, CEO de 100Bien
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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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