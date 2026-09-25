Anuncian 100BienFest 2026 en Saltillo: un encuentro para la salud y el bienestar

En rueda de prensa, autoridades municipales, patrocinadores y organizadores presentaron el martes 23 de octubre la segunda edición del 100BienFest, evento que busca inspirar a la comunidad a adoptar estilos de vida más saludables, y fortalecer la prevención y el autocuidado en la región.

Popo Arizpe, fundador de 100Bien, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de consolidar esta iniciativa en la ciudad como un referente de salud integral y longevidad para todos los sectores de la población. “Yo creo que nosotros somos encargados de este proyecto de longevidad. Formar parte de este proyecto para estar todos los días bien al 100. Es una segunda aproximación que hacemos precisamente para eso, para dar el paso formal y consolidado a este proyecto en esta ciudad”, afirmó Arizpe.

Por su parte, Gaby Recio, CEO de 100Bien, detalló las labores de preparación detrás de esta edición, señalando que han trabajado activamente durante los últimos seis meses para reunir a los mejores especialistas, profesionales y emprendedores de la salud. “Este festival nace con una intención muy bonita, que es inspirar a las personas a vivir mejor”, expresó Recio.

“Al mismo tiempo, a través de este evento nosotros también estamos impulsando a los emprendedores, esos emprendedores que todos los días trabajan para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas”, agregó. RECONECTAR CON LA SALUD La directiva enfatizó la necesidad de hacer una pausa ante las dinámicas cotidianas y aprovechar los espacios orientados al bienestar físico, mental y emocional, que promueven acciones de desarrollo personal dentro de la localidad.

“Vivimos en un mundo muy acelerado, todo el tiempo andamos corriendo con muchísimo estrés y muchas veces nos olvidamos de nuestro propio bienestar... Queremos que 100Bien sea un espacio para reconectar con nosotros y nuestra salud”, dijo Gaby Recio.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 4 de octubre en el Salón TREI y en la sede de 100Bien en Saltillo, en el norte de la ciudad, con un horario de 12:00 a 19:30 horas. Contará con más de 47 expositores y una variada oferta temática e interactiva.

“Tendremos un gran punto de encuentro con más de 47 expositores y encontraremos propuestas de nutrición, de movimiento, de prevención, de belleza, de medicina integrativa, de longevidad, tecnología y mucho más”, puntualizó Recio.

Este festival nace con una intención muy bonita, que es inspirar a las personas a vivir mejor”

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