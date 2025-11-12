Auroras boreales podrían volver a México: UNAM alerta por intensa actividad solar en los próximos días

Vida
/ 12 noviembre 2025
    Auroras boreales podrían volver a México: UNAM alerta por intensa actividad solar en los próximos días
    En los próximos días, México podría volver a presenciar auroras boreales. Foto: Especial

Si las condiciones lo permiten, prepara tu cámara y mira al cielo, porque el espectáculo de luces naturales podría repetirse muy pronto sobre nuestro país.

En los próximos días, México podría volver a presenciar auroras boreales, un fenómeno natural que meses atrás iluminó el cielo en varios estados del país, incluso el día de ayer se registró en diferentes entidades del país, como Coahuila. De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una nueva ola de intensa actividad solar podría generar efectos visibles en el cielo y repercusiones tecnológicas en la Tierra.

TE PUEDE INTERESAR: Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México

Los expertos señalan que el Sol atraviesa un periodo de máxima actividad, conocido como máximo solar, que ocurre aproximadamente cada 11 años. Durante esta fase se forman manchas solares y se producen eyecciones de masa coronal (EMC), las cuales liberan enormes cantidades de energía y partículas cargadas al espacio.

Cuando estas partículas chocan con el campo magnético terrestre, pueden producir espectaculares auroras boreales, visibles normalmente en zonas cercanas a los polos. Sin embargo, cuando la tormenta solar es muy intensa, las luces pueden extenderse hasta latitudes medias, como las registradas en Chihuahua, Coahuila o Durango, donde el cielo se tiñó de tonos rojos verdes, rosas y morados.

$!Los expertos señalan que el Sol atraviesa un periodo de máxima actividad, conocido como máximo.
Los expertos señalan que el Sol atraviesa un periodo de máxima actividad, conocido como máximo. ALMA REBECA GALLARDO TORAL

¿Dónde podrían verse las auroras boreales en México?

Aunque las auroras boreales no son comunes en el país, los científicos de la UNAM no descartan que se repita el fenómeno. Dependiendo de la intensidad de la tormenta solar y de las condiciones atmosféricas, podrían observarse nuevamente desde el norte de México.

Entre las zonas con mayor probabilidad de visibilidad destacan:

1. Chihuahua y Sonora, por su cercanía al paralelo 30° norte.

2. Coahuila y Durango, donde ya se han documentado auroras recientes.

3. En casos excepcionales, podrían observarse incluso desde Zacatecas o San Luis Potosí, si la actividad solar se mantiene elevada.

Los especialistas recomiendan consultar los reportes del Servicio de Clima Espacial de México y los comunicados de la UNAM, pues las predicciones se actualizan constantemente.

$!Aunque las auroras boreales no son comunes en el país, los científicos de la UNAM no descartan que se repita el fenómeno.
Aunque las auroras boreales no son comunes en el país, los científicos de la UNAM no descartan que se repita el fenómeno. Foto: Especial

Efectos de la tormenta solar y cómo prepararse

Más allá del espectáculo visual, una tormenta solar intensa puede afectar las telecomunicaciones, los sistemas GPS, e incluso la red eléctrica. Por ello, la UNAM sugiere mantenerse informado por fuentes oficiales y tomar precauciones básicas, como:

- Evitar depender únicamente de dispositivos electrónicos durante el pico de la tormenta.

- Guardar información importante en medios físicos o desconectados.

- No alarmarse, ya que el fenómeno no representa un riesgo directo para la salud.

Un ciclo solar que continuará hasta 2026

El aumento de la actividad solar forma parte del ciclo natural del Sol, que alcanza su punto máximo cada 11 años. Los astrónomos anticipan que este periodo de alta energía continuará hasta 2026, lo que significa que México podría seguir siendo testigo de auroras boreales en los próximos meses.

Así que, si las condiciones lo permiten, prepara tu cámara y mira al cielo, porque el espectáculo de luces naturales podría repetirse muy pronto sobre nuestro país.

Con información de Daily Response

Temas


Astronomía
Sol
Viral

Localizaciones


Coahuila
México

true

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) presentó su estudio ‘El Paciente Digital Mexicano’ 2025.

¿Sabías que la IA es la tercera fuente de información sobre salud en México?
Las maniobras por parte de la grúa fueron tardadas, lo que afectó la vialidad.

Doble accidente de tráileres en Los Chorros afecta la autopista; uno vuelca y el otro tira su carga
true

Recuerdos olvidados
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
true

Jóvenes marginales en Coahuila: ¿qué hacer?

true

Gobiernos de México no saben cuidar a sus habitantes