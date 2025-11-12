Auroras boreales podrían volver a México: UNAM alerta por intensa actividad solar en los próximos días

En los próximos días, México podría volver a presenciar auroras boreales, un fenómeno natural que meses atrás iluminó el cielo en varios estados del país, incluso el día de ayer se registró en diferentes entidades del país, como Coahuila. De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una nueva ola de intensa actividad solar podría generar efectos visibles en el cielo y repercusiones tecnológicas en la Tierra.

Los expertos señalan que el Sol atraviesa un periodo de máxima actividad, conocido como máximo solar, que ocurre aproximadamente cada 11 años. Durante esta fase se forman manchas solares y se producen eyecciones de masa coronal (EMC), las cuales liberan enormes cantidades de energía y partículas cargadas al espacio.

Cuando estas partículas chocan con el campo magnético terrestre, pueden producir espectaculares auroras boreales, visibles normalmente en zonas cercanas a los polos. Sin embargo, cuando la tormenta solar es muy intensa, las luces pueden extenderse hasta latitudes medias, como las registradas en Chihuahua, Coahuila o Durango, donde el cielo se tiñó de tonos rojos verdes, rosas y morados.