Auroras boreales podrían volver a México: UNAM alerta por intensa actividad solar en los próximos días
Si las condiciones lo permiten, prepara tu cámara y mira al cielo, porque el espectáculo de luces naturales podría repetirse muy pronto sobre nuestro país.
En los próximos días, México podría volver a presenciar auroras boreales, un fenómeno natural que meses atrás iluminó el cielo en varios estados del país, incluso el día de ayer se registró en diferentes entidades del país, como Coahuila. De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una nueva ola de intensa actividad solar podría generar efectos visibles en el cielo y repercusiones tecnológicas en la Tierra.
Los expertos señalan que el Sol atraviesa un periodo de máxima actividad, conocido como máximo solar, que ocurre aproximadamente cada 11 años. Durante esta fase se forman manchas solares y se producen eyecciones de masa coronal (EMC), las cuales liberan enormes cantidades de energía y partículas cargadas al espacio.
Cuando estas partículas chocan con el campo magnético terrestre, pueden producir espectaculares auroras boreales, visibles normalmente en zonas cercanas a los polos. Sin embargo, cuando la tormenta solar es muy intensa, las luces pueden extenderse hasta latitudes medias, como las registradas en Chihuahua, Coahuila o Durango, donde el cielo se tiñó de tonos rojos verdes, rosas y morados.
¿Dónde podrían verse las auroras boreales en México?
Aunque las auroras boreales no son comunes en el país, los científicos de la UNAM no descartan que se repita el fenómeno. Dependiendo de la intensidad de la tormenta solar y de las condiciones atmosféricas, podrían observarse nuevamente desde el norte de México.
Entre las zonas con mayor probabilidad de visibilidad destacan:
1. Chihuahua y Sonora, por su cercanía al paralelo 30° norte.
2. Coahuila y Durango, donde ya se han documentado auroras recientes.
3. En casos excepcionales, podrían observarse incluso desde Zacatecas o San Luis Potosí, si la actividad solar se mantiene elevada.
Los especialistas recomiendan consultar los reportes del Servicio de Clima Espacial de México y los comunicados de la UNAM, pues las predicciones se actualizan constantemente.
Efectos de la tormenta solar y cómo prepararse
Más allá del espectáculo visual, una tormenta solar intensa puede afectar las telecomunicaciones, los sistemas GPS, e incluso la red eléctrica. Por ello, la UNAM sugiere mantenerse informado por fuentes oficiales y tomar precauciones básicas, como:
- Evitar depender únicamente de dispositivos electrónicos durante el pico de la tormenta.
- Guardar información importante en medios físicos o desconectados.
- No alarmarse, ya que el fenómeno no representa un riesgo directo para la salud.
Un ciclo solar que continuará hasta 2026
El aumento de la actividad solar forma parte del ciclo natural del Sol, que alcanza su punto máximo cada 11 años. Los astrónomos anticipan que este periodo de alta energía continuará hasta 2026, lo que significa que México podría seguir siendo testigo de auroras boreales en los próximos meses.
Así que, si las condiciones lo permiten, prepara tu cámara y mira al cielo, porque el espectáculo de luces naturales podría repetirse muy pronto sobre nuestro país.