Ayuno intermitente: ¿realmente cumple lo que promete?

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 3 febrero 2026
    Ayuno intermitente: ¿realmente cumple lo que promete?
    Aunque suele presentarse como una estrategia segura, el ayuno intermitente no es recomendable para todas las personas. Foto: Freepik.

Beneficios, límites y realidades del ayuno intermitente según la evidencia científica actual.

El ayuno intermitente se ha convertido en una de las estrategias alimentarias más populares de los últimos años. Promete pérdida de peso, mejora metabólica, mayor claridad mental e incluso longevidad. Se practica en distintas versiones, como el método 16:8, el ayuno en días alternos o el 5:2, y suele presentarse como una solución sencilla frente a dietas restrictivas tradicionales. Pero, ¿realmente cumple con todas las expectativas que genera?

TE PUEDE INTERESAR: Los alimentos cotidianos que dañan tus riñones sin que lo notes

Qué es el ayuno intermitente y por qué atrae tanto

A diferencia de otros planes, el ayuno intermitente no se centra tanto en qué comer, sino en cuándo hacerlo. Al reducir la ventana de alimentación, el cuerpo pasa más tiempo sin recibir calorías, lo que activa procesos metabólicos distintos a los que ocurren cuando se come de forma constante.

Uno de los principales atractivos es su aparente simplicidad: no contar calorías todo el día, no eliminar grupos completos de alimentos y adaptarlo con relativa facilidad a la rutina diaria. Además, su narrativa suele apoyarse en argumentos evolutivos, señalando que el ser humano no siempre tuvo acceso continuo a la comida.

$!El ayuno intermitente se ha convertido en una de las estrategias alimentarias más populares de los últimos años.
El ayuno intermitente se ha convertido en una de las estrategias alimentarias más populares de los últimos años. Foto: Freepik.

Qué dice la ciencia sobre la pérdida de peso

La evidencia científica muestra que el ayuno intermitente sí puede ayudar a perder peso, pero no necesariamente más que una dieta hipocalórica tradicional. La clave sigue siendo el balance energético: si el ayuno conduce a un menor consumo total de calorías, habrá reducción de peso; si no, los resultados pueden ser modestos o inexistentes.

Algunos estudios indican que muchas personas adelgazan porque el ayuno les ayuda a estructurar mejor sus horarios y reducir el picoteo nocturno. Sin embargo, otras compensan comiendo más durante la ventana de alimentación, neutralizando el efecto esperado.

Efectos metabólicos: luces y sombras

En personas con sobrepeso u obesidad, el ayuno intermitente puede mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir niveles de glucosa y favorecer ciertos marcadores cardiovasculares. También se ha observado una reducción en la inflamación en algunos grupos.

No obstante, estos beneficios no son universales. En individuos sanos, activos y con peso normal, los cambios metabólicos suelen ser pequeños. Además, en algunas personas el ayuno prolongado puede aumentar el cortisol, afectar el sueño o generar fatiga persistente.

¿Mejora la salud a largo plazo?

Uno de los grandes atractivos del ayuno intermitente es su supuesta relación con la longevidad. Aunque estudios en animales muestran resultados prometedores, la evidencia en humanos aún es limitada. No hay pruebas sólidas de que el ayuno, por sí solo, prolongue la vida o prevenga enfermedades crónicas si no va acompañado de una alimentación de calidad.

Comer menos horas no compensa una dieta rica en ultraprocesados, azúcares o grasas de mala calidad. El contenido nutricional sigue siendo determinante.

$!Promete pérdida de peso, mejora metabólica, mayor claridad mental e incluso longevidad.
Promete pérdida de peso, mejora metabólica, mayor claridad mental e incluso longevidad. Foto: Freepik.

No es para todos

Aunque suele presentarse como una estrategia segura, el ayuno intermitente no es recomendable para todas las personas. Puede ser problemático en quienes tienen antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, mujeres embarazadas o en lactancia, adolescentes, personas con ciertas enfermedades metabólicas o quienes toman medicamentos que requieren ingesta regular de alimentos.

También puede generar una relación rígida con la comida si se practica desde el control extremo o la culpa.

Entonces, ¿cumple o no cumple?

El ayuno intermitente cumple parcialmente sus promesas. Puede ser una herramienta útil para algunas personas, especialmente si les ayuda a ordenar hábitos y reducir excesos. Sin embargo, no es una solución mágica ni superior en todos los casos a otros enfoques nutricionales.

La clave está en la personalización: funciona cuando se adapta al estilo de vida, se sostiene en el tiempo y se acompaña de una alimentación equilibrada. Más que seguir una tendencia, lo importante es elegir una estrategia que cuide la salud física y mental a largo plazo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentación
Bienestar
Nutrición

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México
México apaga motores en la carrera espacial

México apaga motores en la carrera espacial
En Coahuila, familias preservan la tradición del Día de la Candelaria mediante la vestimenta del Niño Dios y la preparación de alimentos típicos, una costumbre que refuerza la identidad cultural y religiosa del estado.

Destaca a nivel nacional la riqueza y belleza de las vestimentas de los Niños Dios de Coahuila
El Economic Policy Innovation Institute señalñó que Estados Unidos no aprovechó completamente el estatus del dólar como la moneda dominante del mundo.

Aranceles de Trump ha provocado que el resto del mundo diversifique sus economías
Con 1.91 metros de estatura, el coahuilense se suma a la renovación de la defensiva universitaria.

De Lobos UAdeC a Auténticos Tigres: Daniel de Hoyos refuerza la defensiva de la UANL
Personas observan una instalación de arte de protesta para conmemorar el cumpleaños de Jeffrey Epstein, el 20 de enero de 1953, en el National Mall, el lunes 19 de enero de 2026, en Washington.

El gobierno de EU publica docenas de fotos con desnudos en los archivos Epstein
Cuando te enfrías, es normal que lo notes primero en los dedos de tus manos y pies.

¿Por qué tengo las manos y los pies tan fríos?