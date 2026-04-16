Alergias estacionales: Conoce cómo reacciona tu cuerpo y cómo tratarlas

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Bienestar
/ 16 abril 2026
    Alergias estacionales: Conoce cómo reacciona tu cuerpo y cómo tratarlas
    Las alergias estacionales son comunes y afectan aproximadamente a una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos. FREEPIK

La llegada de una nueva temporada puede aliviar los síntomas o desencadenar una nueva fase de alergias

Aunque un primer episodio de alergia puede parecer inesperado, en realidad suele ser el resultado de un proceso previo en el que el sistema inmunitario aprende a identificar el polen como una amenaza. Este fenómeno, conocido como sensibilización, explica por qué los síntomas pueden surgir tras una o varias exposiciones a lo largo del tiempo.

Las alergias estacionales son comunes y afectan aproximadamente a una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos, de acuerdo con The New York Times. Factores como la infancia, cambios de residencia o temporadas con alta concentración de polen pueden detonar esta respuesta del organismo.

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¿QUÉ ES LO QUE EN VERDAD CAUSA LAS ALERGIAS?

Dependiendo de la época del año, los principales responsables son los árboles, el pasto o las hierbas que liberan polen al ambiente.

Cuando este entra al cuerpo, el sistema inmunitario —que ya ha sido sensibilizado— lo identifica como una amenaza y activa una respuesta defensiva, aunque en realidad no represente un peligro real.

¿CÓMO REACCIONA EL CUERPO?

Las alergias siguen un patrón similar: el sistema inmunitario se entrena para reaccionar ante una sustancia específica y responde cada vez que vuelve a detectarla.

Tras la exposición al polen, el cuerpo libera histamina, lo que provoca síntomas como ojos llorosos, congestión nasal y presión en los senos paranasales.

Horas después, los eosinófilos (un tipo de glóbulo blanco) refuerzan la respuesta liberando más sustancias inflamatorias. Esto prolonga la inflamación, la producción de mucosidad y la incomodidad general.

EFECTOS EN EL BIENESTAR GENERAL

Los síntomas no solo son físicos. La congestión nasal puede afectar la calidad del sueño, generando cansancio durante el día.

$!Existen herramientas y tratamientos que permiten controlar sus efectos.
Existen herramientas y tratamientos que permiten controlar sus efectos. FREEPIK

Además, algunos estudios sugieren que la inflamación asociada a las alergias puede influir en el estado de ánimo, la memoria y la capacidad de concentración, lo que impacta el bienestar general.

CONOCE LOS TRATAMIENTOS Y CÓMO CONTROLARLAS

Existen diversas opciones para controlar las alergias y evitar que el sistema inmunitario reaccione de forma excesiva.

Los antihistamínicos bloquean la acción de la histamina, reduciendo síntomas como la picazón y el lagrimeo. Por su parte, los aerosoles nasales con esteroides ayudan a disminuir la inflamación y la congestión.

Los enjuagues salinos, aunque no actúan directamente sobre la respuesta alérgica, permiten eliminar el polen y otros irritantes acumulados en las vías nasales.

ALERGIAS Y CAMBIOS DE ESTACIÓN

Cada estación del año presenta distintos tipos de polen. Por ello, la llegada de una nueva temporada puede aliviar los síntomas o desencadenar una nueva fase de alergias.

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Sin embargo, incluso con estos cambios, existen herramientas y tratamientos que permiten controlar sus efectos y mejorar la calidad de vida.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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