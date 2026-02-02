¿Cómo funciona el tacto remoto, el séptimo sentido humano?

REINO UNIDO- El tacto humano se entiende generalmente como un sentido proximal, limitado a lo que tocamos físicamente. Sin embargo, este enfoque ha quedado en entredicho debido a los hallazgos acerca de los sistemas sensoriales efectuados por investigadores de las universidades Queen Mary de Londres (QMUL, por sus siglas en inglés) y University College de Londres (UCL), ambas en el Reino Unido. “El ‘tacto remoto’ permite detectar objetos enterrados bajo materiales granulares mediante las sutiles señales mecánicas transmitidas a través del medio, al aplicar una presión en movimiento cerca del objeto”, explican los investigadores. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué es fundamental que las personas con discapacidad tengan acceso a la tecnología? EL PICO SENSITIVO DE AVES PLAYERAS Señalan que ciertas aves playeras, como los ‘correlimos’ y los chorlitos, utilizan esta capacidad sensorial para detectar, mediante sus picos, presas ocultas bajo la arena. Los investigadores de las universidades QMUL y UCL descubrieron que los humanos poseen una capacidad similar, siendo la primera vez que se observa este “séptimo sentido” en las personas (además de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la propiocepción o capacidad de percibir la posición y el movimiento de nuestro propio cuerpo). El experimento consistió en que los participantes en el estudio movieran suavemente los dedos de sus manos sobre la superficie de la arena situada en un recipiente para localizar un cubo oculto dentro de dicho material granular a antes de tocarlo.

Esto permitió evaluar la sensibilidad de las yemas de sus dedos a las señales táctiles de objetos enterrados, explican. Así se descubrió que los humanos poseemos una capacidad de 'tacto a distancia' comparable a la de las aves playeras, a pesar de que carecemos de las estructuras especializadas como las que tienen esas criaturas en su pico y que les posibilitan ese sentido. La investigación también reveló que las manos humanas son extraordinariamente sensibles, capaces de detectar la presencia de objetos enterrados al percibir mínimos desplazamientos en la arena circundante. TACTO HUMANO: MÁS SENSIBLE QUE EL ROBÓTICO Al comparar la capacidad de tacto remoto de una persona con la de un sensor robótico, los humanos alcanzaron una precisión del 70.7 %, mientras que el robot podía detectar objetos a distancias ligeramente mayores, pero a menudo generaba falsos positivos, lo que resultaba en una precisión general de solo el 40 %, explican desde las universidades. Esta investigación confirma que las personas pueden percibir un objeto antes del contacto físico, una capacidad sorprendente para un sentido que generalmente se asocia con objetos que entran en contacto directo con nosotros, según explican los investigadores. Enfatizan que estos descubrimientos no solo amplían nuestra comprensión del alcance del sentido del tacto humano, sino que además ofrecen valiosos puntos de referencia para mejorar la tecnología de asistencia y la detección táctil robótica. "Estos hallazgos podrían contribuir al desarrollo de robots capaces de realizar operaciones delicadas, como localizar artefactos arqueológicos sin dañarlos o explorar terrenos arenosos o granulares, como el suelo marciano o los fondos oceánicos", según uno de los autores, Zhengqi Chen, investigador del Laboratorio de Robótica Avanzada de QMUL. Al usar la percepción humana como modelo, los ingenieros podrán diseñar sistemas robóticos que integren una sensibilidad táctil natural para aplicaciones del mundo real, como tareas de sondeo, excavación o búsqueda en entornos con una visibilidad limitada, anticipan desde la QMUL y la UCL AMPLIANDO EL CONOCIMIENTO DEL MUNDO PERCEPTIVO "Este estudio cambia nuestra concepción del mundo perceptivo (lo que se llama el "campo receptivo") en los seres vivos, incluidos los seres humanos", señala Elisabetta Versace, profesora titular de Psicología y directora del Laboratorio de Mentes Preparadas de QMUL, quien ideó los experimentos con humanos.

"Los mecanismos que utilizan los chorlitos, los ibis y los humanos son muy diferentes, aunque pueden cumplir la misma función", señala Versace, en una entrevista con EFE. Explica que "algunas aves especializadas en buscar alimento mediante el tacto, en lugar de con la vista, han desarrollado un sistema especializado en su pico". "El pico es el principal órgano que utilizan las aves para manipular objetos, mientras que los humanos usamos las manos para este fin", puntualiza. Versace destaca que "la sensibilidad y la flexibilidad del sistema somatosensorial humano (encargado de procesar estímulos como el tacto, la temperatura, el dolor y la posición del cuerpo), ha evolucionado hasta dotarnos de una sensibilidad fina ante características muy diversas, gracias a receptores especializados sensibles a diferentes tipos de estimulación". NUESTRA REPRESENTACIÓN MENTAL DE LA REALIDAD "Algunos órganos sensoriales (receptores) humanos son sensibles a movimientos mínimos de la piel, como el contacto inicial al agarrar un objeto; mientras que otros son sensibles a la estimulación prolongada, la presión o la textura...", apunta. "Lo más interesante es que la información recopilada por los distintos receptores especializados en diferentes estímulos converge para brindarnos una sensación unificada que utilizamos para construir nuestros modelos de la realidad o representación mental del mundo que nos rodea", según pone de relieve. Esta psicóloga explica que "el tacto humano ha desarrollado una sensibilidad extraordinaria en la piel, el órgano sensorial más grande del ser humano (aproximadamente 1,8 metros cuadrados o m² en un adulto promedio), que nos permite detectar y discriminar estímulos muy sutiles con enorme flexibilidad". "La sensibilidad combinada de diferentes receptores, incluidos los del tacto, nos brinda esta flexibilidad sensorial extraordinaria, que puede sernos útil en situaciones nuevas", puntualiza. "Ahora que conocemos esta capacidad humana de tacto a distancia, podemos encontrar nuevas formas de utilizarla y explorar los límites reales de la percepción humana", señala Versace, que a modo de conclusión, recomienda visualizar el video explicativo del este hallazgo.