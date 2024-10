Consumes mariguana, ¡aguas!, estos son los riesgos a tu salud que es importante tengas en cuenta

De acuerdo al artículo “How Pot Affects Your Mind and Body”, escrito por Paul Frysh en Webmed el pasado 12 de enero precisa que “Puede ser adictiva y puede dañar la salud de algunas personas”.

Frysh, quien es editor sénior de salud de WebMD, explica que el principal ingrediente psicoactivo de la marihuana es el THC, que activa o estimula la parte de nuestro cerebro que responde al placer, “como la comida y el sexo”, que libera una sustancia química que llama dopamina, que da “una sensación de euforia y relajación”.

Al vaporiza o fumar mariguana, prosigue el autor, el THC podría ingresar a nuestro torrente sanguíneo lo suficientemente rápido como para que sentir sus efectos en segundos o minutos. El nivel de THC alcanza su “punto máximo en unos 30 minutos” y sus efectos desaparecen entre 1 o 3 horas.

“El THC, el componente psicoactivo, produce el clásico “colocón”, risa y euforia, pero también ansiedad o síntomas psicóticos. Se trata, por tanto, del principal sospechoso de las consecuencias del cannabis para la salud mental a medio y largo plazo”. explica Sergio Fernández-Artamendi, doctor en Psicología y profesor Ayudante en el Grupo de Investigación en Adicciones de la Universidad de Sevilla (ARGUS), en su artículo “El cannabis cada vez es más potente: ¿qué consecuencias tiene en la salud de los jóvenes?”, publicado en The Conversation.

¿CÓMO AFECTA A LA SALUD MENTAL EL CONSUMO DE LA MARIGUANA?

“Efectivamente, su consumo se ha asociado a un mayor peligro de problemas mentales y, en particular, de síntomas psicóticos. Tanto es así que se estima que un 12.2 % de los primeros episodios psicóticos diagnosticados en las grandes ciudades podrían evitarse si este cannabis dejara de estar disponible. En algunas urbes como Ámsterdam se podrían eludir la mitad de los casos”, afirma Fernández-Artamendi.