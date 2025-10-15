En la mente de los asesinos, qué los impulsa a cometer un crimen

¿Por qué llega alguien a asesinar? ¿Qué rasgos en común comparten las personas que acaban con la vida de otras personas? ¿Qué características diferencian al parricida de otros tipos de asesinos? ¿Los asesinatos de las películas y series pueden inducir a alguien a matar? La criminóloga y divulgadora Ana Mendoza (Valencia, España, 1990) es una de las mayores conocedoras tanto de la complejidad del crimen como de la mente criminal. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a posibles involucrados del tiroteo en Mississippi que acabó con la vida de 6 personas Mendoza es graduada universitaria en Criminología y Seguridad; ha colaborado con la Policía española en la elaboración de informes de prevención de seguridad vial, y ha trabajado en la revisión de casos sin resolver con asociaciones sin ánimo de lucro. Desde 2022 desarrolla su labor divulgativa a través de su podcast ‘Crónicas de la Calle Morgue’, en iVoox, que acumula más de cinco millones de escuchas, dedicándose en exclusiva a este programa, que ha consolidado su carrera en el género del ‘True Crime’ centrado en la recreación y análisis de crímenes reales. En su reciente libro, ‘Donde más duela’, Mendoza reconstruye y analiza uno de los casos más mediáticos y controvertidos de la crónica negra en España: la historia de una madre, Paquita, que acabó con la vida de sus dos hijos en Santomera (Murcia, España) en 2002, ya ha cumplido su condena y se encuentra actualmente en libertad tras pasar dieciocho años entre rejas.

Tanto en sus podcasts como en su libro, Mendoza construye una minuciosa narración de los casos que aborda, basándose en documentación judicial, informes forenses, entrevistas con expertos y testimonios reales, no solo relatando los hechos en sí, sino analizando además las motivaciones, perfiles psicológicos y circunstancias involucradas en esos asesinatos. Por eso, nadie mejor que ella para desvelar los factores personales, patológicos, sociales y culturales, así como las complejidades, que influyen en la conducta criminal, un tema que analiza en profundidad en una entrevista exclusiva con EFE. EFE: ¿Por qué llega alguien a convertirse en asesino? Ana Mendoza: El asesinato ocurre porque se dan las circunstancias adecuadas para que esto suceda. Estamos acostumbrados, quizá por la influencia de las series y películas, a que una persona pase por las distintas fases previas al acto criminal, como las de la fantasía o la de la planificación. Sin embargo, no siempre sucede de este modo. Esto me lleva a recordar un famoso caso que sucedió en Alicante (España) en 2005, cuando María del Carmen García quemó vivo a Antonio Cosme, quien en 1998 había agredido sexualmente a la hija de ésta, Verónica. TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en bar Willie’s de California Sur dejó cuatro muertos y veinte heridos EFE: ¿Podría describir ese crimen acontecido en Alicante? Ana Mendoza: El caso de agresión sexual se llevó a juicio y la condena impuesta a Antonio fue mínima y pagó tan solo una parte de la indemnización. Aparte de la frustración que esto provocó en la familia (la sensación de injusticia), tuvieron que sufrir también el estigma social en el pueblo donde residían, Benejúzar. Siete años después, en 2005, Antonio se cruzó con María del Carmen y le preguntó qué tal estaba Verónica. Ella lo entendió como una provocación y fue a comprar una garrafa de gasolina. Regresó para buscar a Antonio y después de rociarlo con el líquido, le prendió fuego mientras le decía “esto es para que no me olvides”. Antonio falleció diez días después y María del Carmen fue sentenciada a nueve años y medio de prisión. EFE: ¿Qué reflexiones le ha inspirado ese caso en concreto? Ana Mendoza: Este caso me lleva a pensar que aunque las estadísticas nos muestren una serie de patrones que se repiten en los distintos perfiles de asesinos que se han podido conformar a lo largo de años de estudio, cada caso es único y las circunstancias que rodean un hecho así lo demuestran. Las motivaciones que desatan un acto criminal son muy variadas, pero lo que ‘despierta el gatillo’, lo que se convierte en el punto de inflexión, es donde radica el verdadero entendimiento de cada caso de manera más profunda.

Un comentario, un gesto, una situación específica... puede ser el detonante. Luego, a partir de ahí, se analiza el contexto y el pasado y podemos obtener respuestas a todas esas preguntas. EFE: ¿Qué características suelen estar presentes en los perfiles de los asesinos? Ana Mendoza: Aunque no hay factores que sean determinantes por sí solos, sí que es cierto que las estadísticas nos han ayudado a establecer un patrón común para este tipo de delincuentes. Con esto me refiero a que presentar uno de esos factores no es sinónimo de tener predisposición al crimen. Por ejemplo, un factor muy extendido es haber sufrido abusos durante la infancia. Es un patrón que algunos asesinos comparten, pero haberlos sufrido no es un desencadenante directo de un crimen. Más bien podemos hablar de una combinación de muchos factores. No hay algo específico que suceda en la vida de alguien que inevitablemente lo aboque al mundo de la criminalidad. EFE: ¿Cuál sería el patrón común de los delincuentes que acaban con la vida de otras personas? Ana Mendoza: Aparte de presentar un historial de abusos, negligencias, familias disfuncionales o la crueldad hacia los animales en edades tempranas, hay otros factores que también se han asociado a los criminales. No podemos olvidar los factores genéticos como las anomalías en la corteza prefrontal del cerebro, que se encarga del control de impulsos y es la responsable del juicio, por ejemplo.