Nueva vacuna contra la tuberculosis aspira a ofrecer una mejor protección

ESPAÑA- La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta, sobre todo, a los pulmones. Está causada por la bacteria “Mycobacterium tuberculosis”, también conocida como bacilo de Koch. El 24 de marzo de 1882 el científico alemán Robert Koch anunció el descubrimiento del agente patógeno responsable de la tuberculosis. Por este motivo, cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. El “Mycobacterium tuberculosis” se transmite por vía aérea, a través de las gotas procedentes de la tos o los estornudos de los enfermos. Si una persona las inhala, corre el riesgo de contagiarse. Sin embargo, contagiarse no significa necesariamente enfermar. “Cuando se produce el contagio, el sistema inmunitario se defiende contra la multiplicación de los bacilos. En la mayoría de las personas, resulta eficaz y los gérmenes son eliminados o quedan en el organismo, pero controlados. Estas últimas son personas con infección tuberculosa latente, pero no enfermos. Sólo el 10% de las personas infectadas enferman a lo largo de la vida”, señalan los especialistas de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de una cuarta parte de la población mundial se ha infectado por el bacilo tuberculoso. En general, las personas infectadas no se sienten mal ni transmiten el bacilo. Salvo la pequeña proporción que sí enferma y presenta síntomas. Los más habituales son: tos persistente, a veces con sangre, dolor torácico, cansancio, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. Si hay síntomas compatibles con la enfermedad, es necesario buscar atención médica cuanto antes pues “el tratamiento precoz de la tuberculosis puede ayudar a detener su propagación y a aumentar la probabilidad de recuperación”, indica la OMS. Esta entidad aclara que la tuberculosis se trata con antibióticos específicos, que están recomendados tanto para la infección como para la enfermedad propiamente dicha. Los más empleados son: rifampicina, isoniacida, pirazinamida y etambutol. “Estos fármacos deben tomarse a diario durante entre cuatro y seis meses para que resulten eficaces. Es peligroso suspender el tratamiento antes de tiempo o sin consejo médico, ya que los bacilos tuberculosos presentes en el organismo podrían adquirir resistencias farmacológicas”, destaca. Cuando la tuberculosis no responde a los medicamentos habituales, se la denomina farmacorresistente. Puede tratarse con los llamados fármacos de segunda línea, pero son más caros y tienen más efectos secundarios. No obstante, también hay casos de resistencia a los fármacos de segunda línea. La tuberculosis farmacorresistente es un grave problema de salud pública. Según datos de la OMS, en 2024 enfermaron de tuberculosis 10.7 millones de personas y ese año murieron 1.23 millones a causa de la enfermedad, pese a ser una patología tratable y, en cierta medida, prevenible.

Actualmente existe una única vacuna autorizada contra la tuberculosis, la BCG. Fue descubierta en 1921 en Francia por el médico Albert Calmette y el veterinario Camille Guérin, por lo que se denomina Bacilo de Calmette-Guérin (BCG). Procede del “Mycobacterium bovis”, que es la bacteria que causa la tuberculosis en las vacas.

Se les inocula a los recién nacidos en países de bajos ingresos en los que hay una alta incidencia de tuberculosis. “Es la vacuna más ampliamente administrada en la historia. Más de 200 millones de niños la reciben cada año”, detallan los especialistas de la Asociación Española de Vacunología. “No utilizamos BCG en Europa, América del Norte ni Australia, pero en los países en desarrollo y con incidencia alta de tuberculosis sí que se utiliza porque en los niños, aparte de proteger contra las formas de tuberculosis meníngea o diseminada, disminuye la mortalidad infantil”, detalla Carlos Martín, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza (noreste de España). Pese a ello, la eficacia de la vacuna BCG disminuye considerablemente en adolescentes y adultos, que son los grupos en los que es más frecuente la tuberculosis pulmonar, la forma más común y transmisible de la enfermedad.

El profesor Carlos Martín y su equipo de la Universidad de Zaragoza han diseñado una nueva vacuna contra la tuberculosis que, tras más de 30 años de trabajo, ya se encuentra en la última fase de los ensayos clínicos. Esta candidata a vacuna se denomina MTBVAC y procede del “Mycobacterium tuberculosis”, la bacteria que causa la enfermedad en humanos. “Es también una vacuna viva atenuada, como la BCG. Esta vacuna que tiene más de 100 años viene de un aislamiento de la bacteria que produce la tuberculosis en las vacas y se hizo atenuada por pasos sucesivos. En cambio, nuestra vacuna procede de una cepa de un aislado clínico de humanos. Lo fundamental es que BCG, en la atenuación, perdió una región que es muy inmunogénica y que pensamos que es fundamental para la protección frente a la tuberculosis pulmonar. MTBVAC tiene esos antígenos reconocidos por el sistema inmune y en los modelos animales ha mostrado una eficacia mejor que la de la actual vacuna BCG”, detalla Carlos Martín. El desarrollo de una vacuna consta de una fase preclínica (estudios en laboratorio y animales) y de una fase clínica (ensayos en humanos). Los ensayos clínicos tienen, a su vez, varias fases: I, II a, II b y III. Es necesario superar con éxito cada una de ellas para poder comenzar la siguiente. “En bebés, MTBVAC está en la última fase de eficacia. Los estudios se están llevando a cabo a través del proyecto EDCTP de la Unión Europea para países en desarrollo. Se están haciendo los estudios de inmunidad en Senegal y Madagascar y de protección en cuatro centros de Sudáfrica. Esto en la fase III de recién nacidos. Se compara la actual vacuna BCG con MTBVAC para comprobar si tiene una mejor protección contra la tuberculosis”, detalla el investigador. También se están llevando a cabo ensayos clínicos con MTBVAC en adolescentes y adultos en Sudáfrica, Tanzania, Kenia e India. De hecho, de los 12 ensayos clínicos en marcha de candidatas a vacuna contra la tuberculosis, cuatro corresponden a MTBVAC. Esta es, por el momento, la mejor posicionada de cara a una futura aprobación. No en vano, la ciudad de Zaragoza, en cuya universidad se diseñó, acogerá en abril de 2027 la octava edición del Global Forum de Vacunas contra la Tuberculosis, que se celebrará por primera vez en un país de habla hispana. El profesor Martín explica que, si los resultados son todo lo buenos que se espera, MTBVAC podría estar autorizada en 2029. Esta vacuna se está desarrollando con dos propósitos: “como una vacuna más eficaz y potencialmente más duradera que la BCG para recién nacidos y, por otra parte, para la prevención de la enfermedad tuberculosa en adultos y adolescentes, para quienes actualmente no existe vacuna eficaz”, destacan desde Biofabri, la empresa biofarmacéutica ubicada en Galicia (noroeste de España) encargada del desarrollo clínico e industrial de MTBVAC. “Biofabri junto a sus socios de Asia y América del Sur garantizará el suministro global de la vacuna. Tan pronto como MTBVAC demuestre ser segura y eficaz, Biofabri, junto con nuestros socios tenemos establecida una estrategia para asegurar que la vacuna se fabrique y suministre en cantidades suficientes a recién nacidos, adolescentes y adultos y sea accesible y a precios asequibles en los países de ingresos medianos y bajos”, subraya Esteban Rodríguez, CEO de Biofabri. DESTACADOS: - La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de una cuarta parte de la población mundial se ha infectado por el bacilo tuberculoso. - Si los resultados de los ensayos clínicos son todo lo buenos que se espera, MTBVAC podría estar autorizada en 2029. - Esta nueva vacuna procede de un aislado clínico de humanos mientras que la vacuna actual tiene su origen en la bacteria que causa la tuberculosis en las vacas. Por Purificación León EFE-Reportajes.

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