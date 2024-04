Según un nuevo estudio, el ciclo menstrual está regulado por un ‘reloj interno’ más que por procesos externos

LYON- De acuerdo con la investigación realizada por René Ecochard, John B. Stanford, Richard J. Fehring, Marie Schneider, Sam Najmabadi, and Claude Gronfier y que fue publicada revista Science Advances titulada “Evidence that the woman’s ovarian cycle is driven by an internal circamonthly timing system”, “el ciclo ovárico, también conocido como ciclo menstrual, tiene un ritmo circamensual que está bien establecido en las mujeres”.

Este ciclo que tiene en “pronedio una duración de 29.3 días”, precisa Science Advances, “es un ritmo biológico infradiano, porque es un proceso biológico recurrente con un período superior a 24 horas”. Sin embargo, los autores de este nuevo estudio se hacen dos preguntas, ¿existe un cronómetro endógeno parecido a un reloj, externo al propio ciclo ovárico, que determine su duración? ¿O la duración del ciclo menstrual es simplemente la suma de los tiempos necesarios para los procesos pre y postovulatorios? y responden a estos cuestinamientos diciendo que “faltan pruebas sólidas que proporcionen una respuesta definitiva a esta pregunta. Sin embargo, se pueden utilizar métodos de análisis numérico de los ritmos circadianos para buscar evidencia de que pueda estar implicado algún tipo de mecanismo de sincronización endógeno”.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres en Nuevo León ya podrán solicitar dos días de licencia menstrual

Así también, precisa el artículo publicado en Science Advances que “la duración del ciclo menstrual de una mujer a una edad determinada varía en torno a su duración promedio personal”.

Siendo así, precisan los autores de esta investigación que “cada ciclo ovulatorio típico consta de tres partes o fases, y cada fase está dedicada a la realización de un proceso específico. La primera fase, la fase de latencia, comienza el primer día de la menstruación. El principal proceso que tiene lugar durante este periodo es la selección de un folículo dominante que posteriormente dará lugar a la ovulación. Tiene una duración media de 1 semana, pero su duración es más variable que las otras fases del ciclo. Normalmente, la fase de latencia tiende a acortarse a medida que disminuye el número de folículos de reserva en los ovarios a medida que se acerca la menopausia”. En cuanto a la segunda fase, conocida como “ventana fértil”, los autores explican que “tiene una duración menos variable. Los procesos de esta fase son el crecimiento del folículo dominante hasta la ovulación, así como la secreción de moco líquido en el cuello uterino para recibir los espermatozoides. El folículo ovulatorio crece de 10 a más de 20 mm de diámetro durante un período relativamente fijo de aproximadamente una semana. Si el primer folículo no alcanza la madurez, entonces otro folículo toma el relevo, extendiendo la ventana fértil varios días”. Por último en la tercera fase del ciclo, que conocida como “fase postovulatoria”, loos investigadores detalan que “dura desde el día después de la ovulación hasta el día anterior a la siguiente fase menstrual. Se considera que su duración es bastante estable, en promedio de 12 a 13 días. Sin embargo, existen variaciones , ya sean fisiológicas, debido a la maduración más o menos rápida del cuerpo lúteo, o patológicas. Cualquier cambio en la duración total del ciclo se debe necesariamente a un cambio en uno o más de estos tres procesos”.