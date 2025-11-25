Black Friday 2025 con BBVA: las promociones que podrás disfrutar

El Black Friday 2025 en México se perfila como uno de los eventos más esperados por los consumidores que buscan aprovechar descuentos y beneficios bancarios. Este año, BBVA vuelve a sumarse con promociones diseñadas para impulsar las compras sin comprometer la salud financiera de sus usuarios, especialmente a través de los Meses Sin Intereses y un atractivo esquema de pago diferido.

BBVA anunció que durante el Black Friday 2025 ofrecerá 3 Meses Sin Intereses (MSI) en compras realizadas en comercios nacionales, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. El beneficio más destacado es la posibilidad de comenzar a pagar hasta marzo de 2026, una opción que permite a los consumidores planificar sus gastos de fin de año sin presión inmediata.

Aunque se trata de una promoción atractiva, BBVA confirmó que no aplicará puntos dobles durante este periodo. La intención del banco es promover un uso responsable del crédito, ofreciendo facilidades sin incentivar un endeudamiento innecesario.

Antes de aprovechar cualquier promoción, es fundamental que los usuarios verifiquen que el comercio donde desean comprar participa en la campaña de BBVA, ya que la oferta es válida solo el día del evento y aplica para todas las tarjetas de crédito del banco.