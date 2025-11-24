Las mejores tiendas para conseguir el iPhone más barato en el Black Friday 2025

Vida
/ 24 noviembre 2025
    Las mejores tiendas para conseguir el iPhone más barato en el Black Friday 2025
    Con esta guía, podrás decidir dónde comprar con mayor ahorro y seguridad. Foto: Unsplash

El Black Friday 2025 traerá oportunidades únicas para quienes buscan el iPhone más barato.

El Black Friday 2025 será uno de los momentos más esperados por quienes buscan renovar su smartphone sin gastar de más. Entre todos los productos en descuento, el iPhone suele ser el más buscado, y encontrar dónde comprarlo al mejor precio puede marcar una gran diferencia.

TE PUEDE INTERESAR: Black Friday México 2025: fechas, horarios y las tiendas que ya confirmaron su participación

Para ayudarte a aprovechar al máximo esta temporada, reunimos una guía clara, útil y actualizada con los comercios que ofrecerán las mejores oportunidades de compra.

$!El Black Friday 2025 será uno de los momentos más esperados por quienes buscan renovar su smartphone sin gastar de más.
El Black Friday 2025 será uno de los momentos más esperados por quienes buscan renovar su smartphone sin gastar de más. Foto: Unsplash

¿Dónde encontrarás las ofertas más fuertes este año?

Durante el Black Friday, las tiendas compiten por ofrecer el precio más bajo del mercado, especialmente en productos Apple. Aunque las cifras pueden variar, hay un patrón constante: los descuentos más agresivos suelen darse en retailers con presencia física y en línea, además de plataformas de e-commerce con eventos masivos de rebajas.

1. Amazon México: variedad y precios dinámicos

Amazon se mantiene como uno de los favoritos por su sistema de precios que cambia durante el día. Para el iPhone, es común encontrar:

- Descuentos directos por modelo y color.

- Ofertas relámpago que duran minutos.

- Comparación sencilla entre vendedores.

Es ideal para quienes buscan el costo más bajo disponible en tiempo real.

2. Walmart y Bodega Aurrera: ofertas combinadas con meses sin intereses

Ambas tiendas destacan porque durante el Black Friday combinan:

- Rebajas directas en modelos recientes.

- Promociones bancarias.

- Meses sin intereses que reducen el impacto del desembolso inicial.

- Si buscas pagar en plazos sin elevar el costo final, este suele ser el mejor lugar.

3. Liverpool y Sears: fuertes rebajas en smartphones premium

Los almacenes departamentales suelen sorprender con descuentos altos en productos Apple, especialmente en modelos de generaciones anteriores que se mantienen vigentes. Además, sus promociones bancarias dan un extra de ahorro.

Las telefónicas cada Black Friday aplican campañas donde el iPhone puede obtenerse:

- Con descuentos por cambio de compañía.

- Planes con servicios incluidos.

- Bonos de portabilidad.

Si no te molesta contratar un plan, aquí puedes conseguir precios muy competitivos.

$!Entre todos los productos en descuento, el iPhone suele ser el más buscado.
Entre todos los productos en descuento, el iPhone suele ser el más buscado. Foto: Unsplash

Consejos para asegurar el mejor precio

Para aprovechar al máximo la temporada:

- Revisa el precio semanas antes para conocer el costo real.

- Activa alertas de ofertas, especialmente en Amazon.

- Considera modelos del año anterior, que suelen tener descuentos más altos.

- Aprovecha promociones bancarias y envío gratis.

El Black Friday 2025 traerá oportunidades únicas para quienes buscan el iPhone más barato. Con esta guía, podrás decidir dónde comprar con mayor ahorro y seguridad.

Temas


Consejos
iPhone
black friday

Localizaciones


México

Organizaciones


Apple

true

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El vuelo, de poco más de una hora, promete dinamizar turismo y comercio entre ambas ciudades.

Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón
El gobernador anuncia un incremento presupuestal para fortalecer la infraestructura de seguridad en 2026.

Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026
La página oficial del Gobierno de Coahuila permanece en blanco con la leyenda “En mantenimiento”.

Sitio web oficial de Coahuila en blanco y fuera de servicio
Ex trabajadores de AHMSA avanzan por la carretera rumbo a Saltillo para exigir pagos pendientes tras tres años del cierre de la acerera.

Ex obreros de AHMSA marchan de Castaños rumbo a Saltillo para exigir pago de salarios y finiquitos (video)
Autoridades monitorean tramos carreteros en Coahuila ante posibles movilizaciones.

FGE: no hay bloqueos carreteros en Coahuila pese a protestas de transportistas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell en conferencia de prensa en la sede de esa institución en Washington el 29 de octubre del 2025. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

Por qué la economía estadounidense se ha mantenido más fuerte de lo esperado

true

Se puede decir... Que se quedó vestido y ‘alborotado’
true

Coahuila: Manolo Jiménez Salinas concluye el primer tercio de su gobierno