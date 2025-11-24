Las mejores tiendas para conseguir el iPhone más barato en el Black Friday 2025

Para ayudarte a aprovechar al máximo esta temporada, reunimos una guía clara, útil y actualizada con los comercios que ofrecerán las mejores oportunidades de compra.

El Black Friday 2025 será uno de los momentos más esperados por quienes buscan renovar su smartphone sin gastar de más. Entre todos los productos en descuento, el iPhone suele ser el más buscado, y encontrar dónde comprarlo al mejor precio puede marcar una gran diferencia.

¿Dónde encontrarás las ofertas más fuertes este año?

Durante el Black Friday, las tiendas compiten por ofrecer el precio más bajo del mercado, especialmente en productos Apple. Aunque las cifras pueden variar, hay un patrón constante: los descuentos más agresivos suelen darse en retailers con presencia física y en línea, además de plataformas de e-commerce con eventos masivos de rebajas.

1. Amazon México: variedad y precios dinámicos

Amazon se mantiene como uno de los favoritos por su sistema de precios que cambia durante el día. Para el iPhone, es común encontrar:

- Descuentos directos por modelo y color.

- Ofertas relámpago que duran minutos.

- Comparación sencilla entre vendedores.

Es ideal para quienes buscan el costo más bajo disponible en tiempo real.

2. Walmart y Bodega Aurrera: ofertas combinadas con meses sin intereses

Ambas tiendas destacan porque durante el Black Friday combinan:

- Rebajas directas en modelos recientes.

- Promociones bancarias.

- Meses sin intereses que reducen el impacto del desembolso inicial.

- Si buscas pagar en plazos sin elevar el costo final, este suele ser el mejor lugar.

3. Liverpool y Sears: fuertes rebajas en smartphones premium

Los almacenes departamentales suelen sorprender con descuentos altos en productos Apple, especialmente en modelos de generaciones anteriores que se mantienen vigentes. Además, sus promociones bancarias dan un extra de ahorro.

Las telefónicas cada Black Friday aplican campañas donde el iPhone puede obtenerse:

- Con descuentos por cambio de compañía.

- Planes con servicios incluidos.

- Bonos de portabilidad.

Si no te molesta contratar un plan, aquí puedes conseguir precios muy competitivos.