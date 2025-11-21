Black Friday 2025 en Amazon: las ofertas más fuertes del año y cómo aprovecharlas al máximo

A continuación, te presentamos los descuentos confirmados en Amazon , las categorías con rebajas más relevantes y algunos consejos esenciales para comprar de forma segura durante esta fecha.

El Black Friday 2025 ha encendido la temporada de compras en línea con una de las campañas de descuentos más agresivas de Amazon. Para miles de usuarios, esta es la última gran oportunidad del año para adquirir regalos de Navidad, renovar tecnología o adelantar compras importantes antes de cerrar diciembre. Aunque las promociones son amplias, también es fundamental comprar con cautela y evitar riesgos innecesarios.

Ofertas confirmadas de Amazon para el Black Friday 2025

Amazon anunció descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados por motivo del Black Friday, activando promociones en prácticamente todas sus categorías principales. Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

Tecnología y dispositivos Amazon

La categoría con mayor demanda presenta rebajas de hasta 50% en Fire TV, Kindle, Echo, y otros dispositivos inteligentes. Es el mejor momento del año para adquirir equipos propios de la marca.

Artículos de temporada y decoración navideña

Luces, árboles, coronas y accesorios decembrinos con precios reducidos para quienes desean ambientar sus hogares sin gastar de más.

Comestibles y productos para las fiestas

Desde ingredientes para cenas navideñas hasta snacks y bebidas especiales, con precios competitivos para compras adelantadas.

Hogar y limpieza

Una de las categorías más fuertes del evento: Amazon confirmó rebajas de hasta 55% en electrodomésticos, organización del hogar y artículos de limpieza.

Belleza, moda, juguetes y entretenimiento

Ofertas ideales para regalos navideños: ropa, perfumes, maquillaje, juguetes y libros con descuentos atractivos que se mantendrán durante toda la semana del Black Friday.

Es importante recordar que, a diferencia del Buen Fin 2025, el Black Friday aplica únicamente en tiendas en línea, lo que convierte a Amazon en uno de los puntos de compra más relevantes del país durante esta fecha.