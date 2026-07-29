Canícula 2026: ¿Qué no debes comer para evitar infecciones digestivas?

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    Canícula 2026: ¿Qué no debes comer para evitar infecciones digestivas?
    Durante los meses de más calor, la exposición prolongada a temperatura ambiente acelera la proliferación bacteriana en alimentos perecederos y ventas de la vía pública. MAGNIFIC

El calor extremo acelera la descomposición de la comida. Conoce qué insumos representan un riesgo gastrointestinal y cuáles te ayudan a mantener la hidratación

La época de la canícula dificulta las actividades cotidianas y complica la conservación de las comidas, dado que las elevadas temperaturas aceleran el deterioro de los insumos e incrementan la presencia de bacterias causantes de infecciones digestivas.

Para prevenir cuadros gastrointestinales y proteger a la familia, existen pautas claras sobre qué productos evitar si no se tiene certeza de su correcta refrigeración o si se han dejado expuestos al ambiente por periodos prolongados:

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* Comida vendida en la vía pública: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aconseja no consumir alimentos en la calle en esta época, debido a que el calor excesivo acelera su descomposición.

* Pescados y mariscos: De acuerdo con la nutrióloga clínica Elvira Sandoval Bosch, docente de la Facultad de Medicina de la UNAM, estos productos son altamente perecederos y tienden a dañarse con mayor rapidez durante los meses más cálidos (de mayo a agosto). La especialista sugiere ingerirlos justo después de cocinarlos o mantenerlos adecuadamente congelados o refrigerados, evitando su exposición continua al calor.

* Lácteos: Al ser sensibles a las altas temperaturas, deben guardarse en el refrigerador inmediatamente tras su compra y alejarse de las ventanas o el sol directo. Jorge Octavio Acosta Montes, investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, señala que no romper la cadena de frío frena la descomposición y preserva componentes nutricionales como los probióticos del yogur, la leche y las bebidas fermentadas.

*Sobrantes de comida: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) advierte que un enfriamiento inadecuado de las preparaciones cocinadas favorece la recontaminación bacteriana si quedan mucho tiempo a temperatura ambiente. Por ello, la USDA indica guardar las sobras en recipientes para acelerar su enfriamiento y llevarlas al refrigerador antes de que transcurran dos horas desde su preparación.

$!Los frutos y alimentos con elevado contenido de agua, minerales y antioxidantes ayudan al organismo a equilibrar la temperatura corporal durante la canícula.
Los frutos y alimentos con elevado contenido de agua, minerales y antioxidantes ayudan al organismo a equilibrar la temperatura corporal durante la canícula. MAGNIFIC

MEJOR PREVENIR: ESTOS ALIMENTOS TE HARÁN BIEN DURANTE LA CANÍCULA

Por otro lado, según Care Hospitals, existen alternativas con alto aporte de agua, vitaminas, minerales y electrolitos que facilitan al cuerpo la adaptación al calor:

* Agua de coco: Bebida con abundante presencia de nutrientes y electrolitos que permite recuperar la temperatura del cuerpo e hidratar tras estar expuesto al calor.

* Sandía: Fruta integrada en más de un 90% por agua que ayuda a mantener la hidratación y posee licopeno, antioxidante que reduce la sensación térmica elevada.

* Pepino: Alimento idóneo para bebidas o ensaladas por su elevado nivel hídrico, que además colabora en la expulsión de toxinas asociadas a la inflamación.

* Menta: Sus componentes generan una percepción de frescura al integrarse en yogur, ensaladas o bebidas.

* Aloe vera: Consumido en forma de jugo contribuye a desinflamar, reducir la temperatura corporal y favorecer la salud cutánea y digestiva.

* Lechuga: Insumo de fácil digestión, ligero y con abundante agua que conserva la hidratación y ligereza en el organismo.

* Limón: Rico en vitamina C, cuyo consumo en agua es útil para calmar la sed característica de este periodo.

* Bayas: Las fresas y los arándanos destacan por su contenido hídrico y de antioxidantes, protegiendo al cuerpo contra el estrés oxidativo ocasionado por el calor.

Frente a la canícula, la clave radica en seleccionar opciones frescas y extremar los cuidados en la preservación de los alimentos para resguardar la salud.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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