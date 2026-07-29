Canícula 2026: ¿Qué no debes comer para evitar infecciones digestivas?

La época de la canícula dificulta las actividades cotidianas y complica la conservación de las comidas, dado que las elevadas temperaturas aceleran el deterioro de los insumos e incrementan la presencia de bacterias causantes de infecciones digestivas. Para prevenir cuadros gastrointestinales y proteger a la familia, existen pautas claras sobre qué productos evitar si no se tiene certeza de su correcta refrigeración o si se han dejado expuestos al ambiente por periodos prolongados:

* Comida vendida en la vía pública: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aconseja no consumir alimentos en la calle en esta época, debido a que el calor excesivo acelera su descomposición. * Pescados y mariscos: De acuerdo con la nutrióloga clínica Elvira Sandoval Bosch, docente de la Facultad de Medicina de la UNAM, estos productos son altamente perecederos y tienden a dañarse con mayor rapidez durante los meses más cálidos (de mayo a agosto). La especialista sugiere ingerirlos justo después de cocinarlos o mantenerlos adecuadamente congelados o refrigerados, evitando su exposición continua al calor. * Lácteos: Al ser sensibles a las altas temperaturas, deben guardarse en el refrigerador inmediatamente tras su compra y alejarse de las ventanas o el sol directo. Jorge Octavio Acosta Montes, investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, señala que no romper la cadena de frío frena la descomposición y preserva componentes nutricionales como los probióticos del yogur, la leche y las bebidas fermentadas. *Sobrantes de comida: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) advierte que un enfriamiento inadecuado de las preparaciones cocinadas favorece la recontaminación bacteriana si quedan mucho tiempo a temperatura ambiente. Por ello, la USDA indica guardar las sobras en recipientes para acelerar su enfriamiento y llevarlas al refrigerador antes de que transcurran dos horas desde su preparación.

MEJOR PREVENIR: ESTOS ALIMENTOS TE HARÁN BIEN DURANTE LA CANÍCULA Por otro lado, según Care Hospitals, existen alternativas con alto aporte de agua, vitaminas, minerales y electrolitos que facilitan al cuerpo la adaptación al calor: * Agua de coco: Bebida con abundante presencia de nutrientes y electrolitos que permite recuperar la temperatura del cuerpo e hidratar tras estar expuesto al calor. * Sandía: Fruta integrada en más de un 90% por agua que ayuda a mantener la hidratación y posee licopeno, antioxidante que reduce la sensación térmica elevada. * Pepino: Alimento idóneo para bebidas o ensaladas por su elevado nivel hídrico, que además colabora en la expulsión de toxinas asociadas a la inflamación. * Menta: Sus componentes generan una percepción de frescura al integrarse en yogur, ensaladas o bebidas. * Aloe vera: Consumido en forma de jugo contribuye a desinflamar, reducir la temperatura corporal y favorecer la salud cutánea y digestiva. * Lechuga: Insumo de fácil digestión, ligero y con abundante agua que conserva la hidratación y ligereza en el organismo. * Limón: Rico en vitamina C, cuyo consumo en agua es útil para calmar la sed característica de este periodo. * Bayas: Las fresas y los arándanos destacan por su contenido hídrico y de antioxidantes, protegiendo al cuerpo contra el estrés oxidativo ocasionado por el calor. Frente a la canícula, la clave radica en seleccionar opciones frescas y extremar los cuidados en la preservación de los alimentos para resguardar la salud.

Temas

Alimentos Calor Canícula

