Chapulines: el salto de una cocina ancestral al fuego contemporáneo

Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartirles vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Hablar de gastronomía mexicana es hablar de maíz, chiles, frijoles, cacao, hierbas, semillas y también de ingredientes que para muchos visitantes pueden resultar sorprendentes: los insectos comestibles. Entre ellos, los chapulines ocupan un lugar especial. Pequeños en tamaño, pero enormes en historia, sabor e identidad. LOS CHAPULINES EN LA GASTRONOMÍA MEXICANA México posee una de las tradiciones más importantes del mundo en el consumo de insectos. Esta práctica, conocida como entomofagia, forma parte de la alimentación de diversos pueblos desde tiempos prehispánicos. Lejos de ser una moda reciente, representa conocimientos construidos durante generaciones sobre el aprovechamiento de los recursos que ofrece la naturaleza. Los chapulines son especialmente conocidos en Oaxaca, donde forman parte de mercados, cocinas tradicionales, reuniones familiares y propuestas gastronómicas contemporáneas. Su preparación suele incluir sal, chile y otros condimentos, creando un producto de sabor intenso, tostado y con una personalidad muy particular. LA EXPERIENCIA DE PROBARLOS Para quienes los prueban por primera vez, la experiencia puede comenzar con sorpresa. Sin embargo, basta acercarse sin prejuicios para descubrir que la gastronomía también consiste en conocer otros ingredientes, comprender su historia y respetar las tradiciones de quienes los han consumido durante generaciones.

En Oaxaca es común encontrarlos como botana, acompañando una bebida, dentro de tacos o como complemento de diferentes preparaciones. Su textura puede variar dependiendo de la forma en que se cocinen, pero generalmente encontramos ese agradable toque crujiente que los hace tan interesantes. Los chapulines también nos invitan a reflexionar sobre algo importante: la cocina mexicana no es estática. Es una cocina que conserva sus raíces, pero al mismo tiempo dialoga con nuevas técnicas y propuestas. Hoy podemos encontrar chapulines en restaurantes tradicionales, en mercados populares y en platillos de alta cocina. Pueden aparecer sobre una salsa, en un taco, mezclados con semillas o incluso formando parte de recetas inesperadas.

Y, por supuesto, también tienen un lugar en la parrilla. LA MAGIA EN LA PARRILLA Cuando pensamos en asar, nuestra mente suele viajar inmediatamente hacia cortes de carne, aves o embutidos. Pero una parrilla bien utilizada puede ser un escenario extraordinario para las verduras. El calor directo transforma sabores, concentra jugos y aporta ese aroma ahumado que resulta imposible de imitar. La receta de esta semana busca precisamente unir dos mundos: la tradición ancestral de los chapulines y la cocina contemporánea al grill. La idea es sencilla. Vamos a utilizar vegetales de colores distintos, cocinados sobre la parrilla hasta lograr marcas y un ligero ahumado. Después los combinaremos con hojas frescas, queso y chapulines crujientes. El resultado será una ensalada llena de contrastes. Porque una buena ensalada no tiene por qué ser aburrida. El fuego puede convertir un pimiento en algo dulce y profundo; puede suavizar una cebolla y darle carácter a una calabacita. Cuando estos ingredientes se unen con el sabor intenso de los chapulines, obtenemos un plato que cuenta una historia en cada bocado. La gastronomía mexicana es precisamente eso: encuentro. El pasado conversando con el presente. La tradición sentándose junto a la innovación. Una receta de nuestras raíces preparada con técnicas que continúan evolucionando.