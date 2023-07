¿Cuál es la bebida energética más saludable? Aquí lo que necesitas saber antes de escoger alguna

La dietista registrada Amy Goodson advierte que la elección de la bebida energética más saludable no es una cuestión sencilla. Aunque parezca contradictorio, puede ser más conveniente optar por una marca con menos cafeína y menos azúcar.

Es importante escoger una bebida energética que no exceda el límite diario recomendado de ingesta de cafeína para adultos, que es de 400 miligramos por día, aunque algunos expertos sugieren no superar los 300 miligramos. Para ponerlo en contexto, una bebida energética como Bang o Redbull contienen 300 miligramos de cafeína en una porción de 16 onzas. Celsius , una marca popular, ofrece 200 miligramos de cafeína en su bebida original. Otras solo contienen 100 miligramos o menos.

Es importante evaluar cómo encaja una bebida energética en tu ingesta diaria de cafeína . Es posible que no te des cuenta de cuánta cafeína hay en el té, la soda, las barritas energéticas, los suplementos o incluso el chocolate que consumes a lo largo del día.

“Empezaría preguntando, ¿por qué necesitas tantas bebidas energéticas? ¿Porque no estás durmiendo lo suficiente? ¿Es que no estás comiendo adecuadamente y por eso tu nivel de azúcar en la sangre está todo desequilibrado... y eso hace que tus niveles de energía sean como una montaña rusa?”.

Como consultora de nutrición deportiva, Goodson dice que ve principalmente a atletas de secundaria y adolescentes abusando de las bebidas energéticas. La Academia Americana de Pediatría recomienda no consumir cafeína en niños menores de 12 años y menos de 100 miligramos por día para aquellos entre 12 y 18 años. Es fácil superar e incluso duplicar o triplicar esa cantidad recomendada con una sola bebida energética.

“Muchas veces es porque no están durmiendo lo suficiente, seguramente no están comiendo bien y entonces dependen de las bebidas energéticas como reemplazo”, dice Goodson.

Recuerda, la cafeína es una droga: el cuerpo puede desarrollar tolerancia, por lo que después de meses de alto consumo de cafeína necesitarás aún más cafeína para sentir esos impulsos energéticos de productividad y alerta.

¿Qué es la taurina?

La taurina es un aminoácido que se encuentra naturalmente en nuestros cuerpos, así como en la carne y los mariscos. También es un ingrediente popular en las bebidas energéticas. En el cuerpo, la taurina ayuda a absorber las grasas y puede tener un efecto positivo en los signos de envejecimiento a nivel celular, según un estudio de 2023.

Los niveles de taurina son altos en las bebidas energéticas, pero la cafeína y otros ingredientes pueden contradecir sus efectos, por lo que los expertos aseguran que las personas no deberían suponer que obtendrán beneficios para la salud. La taurina no ha sido estudiada extensamente para determinar su seguridad en humanos, aunque no se ha encontrado evidencia de efectos negativos.