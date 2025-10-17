Día Mundial del Cáncer de Mama 2025: por qué se conmemora el 19 de octubre y qué representa el listón rosa

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha dedicada a crear conciencia sobre la detección temprana, la prevención y el acceso al tratamiento oportuno. Esta jornada, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ONU desde 1992, busca salvar vidas a través de la información y la acción colectiva.

El origen del Día Mundial contra el Cáncer de Mama

El Día Mundial del Cáncer de Mama nació como parte de la Campaña Internacional de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, con el propósito de unir esfuerzos entre gobiernos, instituciones de salud y organizaciones civiles. Su objetivo es reducir la mortalidad y promover la detección oportuna mediante revisiones periódicas, autoexploración y mastografías.

El símbolo del listón rosa, reconocido en todo el mundo, fue creado en 1991 por Evelyn Lauder, activista que buscó dar un mensaje de esperanza a las mujeres diagnosticadas. Desde entonces, este emblema representa la solidaridad, la fuerza y la lucha contra el cáncer de mama, y cada octubre tiñe de rosa edificios, monumentos y campañas de salud en todo el planeta.