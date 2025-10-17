Día Mundial del Cáncer de Mama 2025: por qué se conmemora el 19 de octubre y qué representa el listón rosa
En este Día Mundial del Cáncer de Mama, el rosa no solo es color; es vida, fuerza y esperanza.
El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha dedicada a crear conciencia sobre la detección temprana, la prevención y el acceso al tratamiento oportuno. Esta jornada, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ONU desde 1992, busca salvar vidas a través de la información y la acción colectiva.
El origen del Día Mundial contra el Cáncer de Mama
El Día Mundial del Cáncer de Mama nació como parte de la Campaña Internacional de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, con el propósito de unir esfuerzos entre gobiernos, instituciones de salud y organizaciones civiles. Su objetivo es reducir la mortalidad y promover la detección oportuna mediante revisiones periódicas, autoexploración y mastografías.
El símbolo del listón rosa, reconocido en todo el mundo, fue creado en 1991 por Evelyn Lauder, activista que buscó dar un mensaje de esperanza a las mujeres diagnosticadas. Desde entonces, este emblema representa la solidaridad, la fuerza y la lucha contra el cáncer de mama, y cada octubre tiñe de rosa edificios, monumentos y campañas de salud en todo el planeta.
Un problema global que exige detección temprana
El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en el mundo, con 2.3 millones de nuevos casos y más de 670 mil defunciones registradas en 2022. Aunque afecta principalmente a mujeres, también puede presentarse en hombres (entre el 0.5% y el 1% de los casos).
La enfermedad impacta de manera desigual: en países con mayor desarrollo, los programas de tamizaje y los tratamientos han permitido reducir la mortalidad hasta en un 40%. En contraste, las naciones con menos recursos enfrentan diagnósticos tardíos y limitaciones en el acceso a terapias, lo que eleva las cifras de fallecimientos.
Entre los principales factores de riesgo destacan la edad, obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares, exposición a radiación y el tabaquismo. Sin embargo, la mitad de los casos ocurren sin factores de riesgo aparentes, por lo que la detección universal sigue siendo fundamental.
Acciones y programas en México
En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres mayores de 25 años. Instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) lideran programas enfocados en la prevención, detección y tratamiento integral.
El Programa Nacional de Control de Cáncer (PNCC) trabaja en cinco ejes: detección temprana, guías oncológicas, cuidados paliativos, infraestructura y control del tabaquismo. Además, la FUCAM acerca mastografías móviles y a comunidades rurales y centros laborales, garantizando que más mujeres puedan acceder a una atención oportuna.
Un recordatorio de vida y esperanza
Cada 19 de octubre, el listón rosa se convierte en un llamado a la conciencia y la solidaridad. Más que una fecha simbólica, representa el compromiso mundial de prevenir y atender a tiempo el cáncer de mama, recordando que la autoexploración y los chequeos regulares pueden salvar vidas.
El mensaje central permanece: detectarlo a tiempo hace la diferencia. En este Día Mundial del Cáncer de Mama, el rosa no solo es color; es vida, fuerza y esperanza.