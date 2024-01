Entonces, ¿estás enamorado de alguien que duerme mal?

Por: Catherine Pearson

Mi marido tiene el sueño inquieto. Se agita, se levanta el edredón hasta la barbilla y segundos después lo tira, momento en el que a menudo queda cubierto de sudor.

Cuando le pregunté si esta era una descripción precisa de sus hábitos de sueño, me dijo que no dejará de lado que constantemente se despierta alrededor de las 2 am y juguetea con su teléfono.

Afortunadamente, siempre he tenido el sueño profundo. Pero a medida que llegó a la mediana edad, soy más sensible a su inquietud. Ahora, cuando me siento agotado después de una noche de sueño interrumpido, el resentimiento aparece.

Dormir bien es complicado cuando hay más de una persona involucrada, dijo Wendy Troxel, científica conductual senior de RAND Corporation y autora de “Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep”.

Muchas personas disfrutan de la sensación de seguridad que puede surgir al compartir la cama con una pareja, dijo, pero en algunas parejas “el nivel de perturbación comienza a anular los beneficios psicológicos”.

Una encuesta de enero de 2023 de SleepFoundation.org encontró que el 53 por ciento de los encuestados que habían decidido dormir por separado dijeron que eso mejoraba la calidad de su sueño. Pero el llamado “divorcio durmiente” no es la única opción. Le preguntamos al Dr. Troxel y a otros expertos algunas estrategias prácticas para gestionar la hora de acostarse con una persona que duerme inquieta.