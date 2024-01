Estas fueron tus principales dudas de salud en 2023. (Y sus respuestas)

Por: Julia Calderone

Una cosa que me encanta de editar la columna Pregúntale a Well, es la camaradería que supone. Cada semana respondemos a una pregunta de salud: ¿Por qué estoy tan congestionado todo el tiempo? (¡También me lo he preguntado!) ¿Por qué mi sueño empeora a medida que envejezco? (Estamos juntos en esto). ¿Mi hábito de tomar café necesita una intervención? (Sírveme otro mientras lo averiguamos).

Cuando reviso nuestra bandeja de entrada, me asombra lo que recibimos: preguntas que cubren las alegrías, agonías, confusiones y vulnerabilidades de ser una persona. Y afortunadamente para todos nosotros, tenemos la oportunidad de buscar las respuestas.