¿Fumar un cigarro ocasional afecta tu salud?

Para muchas personas, fumar de vez en cuando parece inofensivo: un cigarro en una fiesta, otro cuando hay alcohol de por medio o si alguien más enciende uno cerca. De hecho, se calcula que alrededor del 10 por ciento de los adultos se consideran “fumadores sociales”, es decir, personas que no fuman a diario, pero sí en contextos específicos. TE PUEDE INTERESAR: Cuatro alimentos “saludables” que pueden afectar tu salud si abusas de ellos La pregunta es inevitable: ¿realmente es malo fumar solo ocasionalmente? La respuesta corta de médicos e investigadores es sí. Aunque el riesgo no sea idéntico al de un fumador habitual, no existe un nivel completamente seguro de consumo de cigarrillos.

Qué le pasa a tu cuerpo cuando fumas Fumar afecta la salud de dos maneras distintas. Por un lado, provoca daños inmediatos en pulmones y sistema cardiovascular; por otro, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas con el paso del tiempo. Cada vez que inhalas humo de tabaco, introduces nicotina y miles de sustancias químicas adicionales. Al quemarse, el cigarro libera más de 7,000 compuestos, de los cuales al menos 70 están directamente relacionados con el cáncer. Incluso una fumada ocasional puede irritar las vías respiratorias, causar tos, ardor de garganta y hacerte más susceptible a infecciones respiratorias. A nivel cardiovascular, fumar eleva la presión arterial, contrae los vasos sanguíneos y obliga al corazón a trabajar más de lo normal, aunque sea por poco tiempo. ¿Fumar poco reduce el riesgo? Una creencia común es que “fumar poco” protege contra los daños graves. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que reducir la cantidad de cigarrillos no elimina el riesgo de forma significativa. Pasar de muchos cigarros a pocos no equivale a dejar de fumar. La buena noticia es que cuando una persona deja de fumar por completo, los beneficios comienzan casi de inmediato. Con el tiempo —aunque pueden pasar años— el riesgo de enfermedad cardiovascular y otros padecimientos se acerca al de alguien que nunca fumó.