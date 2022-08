Ella es Rosalía Chay, la guardiana de comidas ancestrales del pueblo maya

Y aunque en su casa ya tiene refrigerador y estufa, reconoce que no sabe utilizarla y no le gusta guardar la comida mucho tiempo porque “pierde sabor” .

“ Yo aprendí desde niña, me enseñaron primero lo que es cocer el nixtamal (mezcla de maíz cocido), después me enseñaron a hacer tortillas y después ayudo a mi mamá de lo que va a cocinar, le ayudo a moler hasta el recado, así aprendí a moler ”, cuenta la mujer en entrevista con Efe.

Reciben a turistas y grupos bajo un riguroso control porque todos los ingredientes son frescos y no se refrigeran.

“No, aquí no es un restaurante, es una cocina maya, porque yo cocino con leña, yo no cocino con estufa y no sé cómo cocinar con esas estufas, por eso cuando me invitan a salir prefiero cocinar para llevarlo porque sé que sí llega bien”, expone.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Comida prehispánica mexicana sobrevive en los tiempos modernos

En la entrevista en la pequeña población de Yaxunah, cerca de la zona arqueológica de Chichén Itzá, Rosalía compartió costumbres que preserva para honrar a sus antepasados, como la cría del cerdo pelón y el cultivo de traspatio de los ingredientes que utiliza.

Su fama como cocinera tradicional maya llegó hasta la Riviera Maya, la principal zona turística de México, donde tuvo acercamientos con los primeros chefs que la impulsaron hasta recomendarla con el cocinero danés René Redzepi.

Publicidad