Guía: Cómo tramitar el apoyo de Vivienda del Bienestar para Mujeres Solteras

Si eres madre soltera y buscas estabilidad para ti y tus hijos, el programa Vivienda del Bienestar 2025 puede ser tu oportunidad para acceder a una casa digna en renta con opción a compra y sin intereses. A continuación te explico paso a paso cómo solicitar este apoyo:

1. ¿Quiénes pueden participar?

Para calificar, debes cumplir con estos requisitos básicos:

- Ser mayor de 18 años y tener dependientes económicos.

- No ser propietaria de vivienda ni tener beneficios en Infonavit, Fovissste, ISSFAM, Pemex u otros institutos de vivienda.

- Contar con un ingreso mensual menor a dos salarios mínimos.

- No haber recibido antes un apoyo de vivienda por parte de CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda).

2. Reúne la documentación necesaria

Mientras más completo lo entregues, más fluido será el trámite. Necesitarás:

- Acta de nacimiento y CURP actualizados.

- Identificación oficial vigente (INE o equivalente).

- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).

- Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

- Certificado de no propiedad de vivienda.

- Carta o constancia de no derechohabiencia en institutos de vivienda.

- Documento que acredite estado civil (acta de matrimonio, constancia de soltería o constancia de concubinato).

- En caso de contar con discapacidad, certificado emitido por institución pública de salud.

3. Fechas y módulos de registro

El registro es presencial, en módulos desplegados por CONAVI en distintos estados del país. En 2025, los días habilitados para acudir son:

Lunes 13 de octubre 2025.

Martes 14 de octubre 2025.

Miércoles 15 de octubre 2025.

Jueves 16 de octubre 2025.

Viernes 17 de octubre 2025.

Sábado 18 de octubre 2025.

Domingo 19 de octubre 2025.

Algunos módulos podrían cerrar antes de estas fechas, así que es importante verificar con anticipación horario y ubicación en tu municipio.

4. Paso a paso en el módulo

Cuando acudas al módulo, realiza lo siguiente:

- Solicita la ficha de registro para madres solteras/jefas de familia.

- Entrega tus documentos completos y verifica que no falte ninguno.

- Espera la revisión por parte del personal de CONAVI.

- Te informarán si cumples con los requisitos y si pasas al siguiente filtro.

En caso de ser aprobada, te asignarán la vivienda correspondiente con valor aproximado de hasta 600,000 pesos, en renta con opción a compra y sin intereses.

5. Consejos importantes para asegurar tu trámite

Acude lo más pronto posible al módulo, ya que el cupo podría agotarse.

- Lleva copias y originales de todos los documentos.

- Verifica la dirección exacta y horario del módulo de CONAVI en tu localidad.

- Asegúrate de que tus documentos estén vigentes (domicilio y credencial reciente).

Si algo no está claro, pide orientación al personal en el módulo para evitar rechazos por detalles menores.

6. ¿Por qué este apoyo es clave para madres solteras?

Porque ofrece facilidades reales:

- No se pagan intereses al comprar la vivienda.

- Se da prioridad a mujeres que son el único sustento del hogar.

- Permite estabilidad patrimonial y reduce la desigualdad.

Solicitar el apoyo de Vivienda del Bienestar 2025 puede cambiar tu vida y la de tus hijos. Si reúnes los requisitos, reúnes tus documentos y acudes al módulo correspondiente dentro de las fechas establecidas, estás un paso más cerca de contar con un hogar digno.