Guía MICHELIN México 2026: Cuándo será y qué estados participarán

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Vida
/ 24 marzo 2026
    Guía MICHELIN México 2026: Cuándo será y qué estados participarán
    La Ceremonia de la Guía MICHELIN México 2026 ya tiene fecha confirmada y una sede que promete convertirse en punto de encuentro clave para la industria: el estado de Jalisco. VANGUARDIA

La inclusión de más estados en la Ceremonia fortalece el mapa gastronómico nacional y abre la puerta a nuevas narrativas culinarias

La Ceremonia de la Guía MICHELIN México 2026 ya tiene fecha confirmada y una sede que promete convertirse en punto de encuentro clave para la industria: el estado de Jalisco.

El evento se llevará a cabo el 20 de mayo, reuniendo a chefs, restauranteros, expertos y líderes del sector gastronómico en Edén Benavento, un espacio que servirá como escenario para celebrar la riqueza culinaria del país.

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Este encuentro no solo representa una premiación, sino también una plataforma donde se reconoce el trabajo, la técnica y la creatividad que han consolidado a México como referente gastronómico global.

ESTADOS QUE SE INTEGRAN A LA GUÍA MICHELIN EN 2026

Uno de los anuncios más relevantes rumbo a esta edición es la expansión de la guía a nuevos destinos dentro del país.

Por primera vez, se suman:

-Jalisco

-Puebla

-Yucatán

Estos estados se integran a una selección que ya incluía:

-Ciudad de México

-Oaxaca

-Baja California

-Baja California Sur

-Quintana Roo

-Nuevo León

Esta ampliación fortalece el mapa gastronómico nacional y abre la puerta a nuevas narrativas culinarias, donde convergen tradición, identidad y propuestas contemporáneas.

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POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LLEGADA DE LA GUÍA MICHELIN A MÁS REGIONES DE MÉXICO

Más allá del reconocimiento a restaurantes, la Guía MICHELIN tiene un impacto directo en el ecosistema gastronómico.

Entre sus principales efectos destacan:

-Impulso a la economía local

-Visibilidad internacional para chefs y proyectos

-Fortalecimiento de cadenas productivas (proveedores, productores y talento)

-Incremento del turismo gastronómico

La llegada a nuevas regiones no solo valida la calidad de su cocina, sino que también posiciona a estos destinos en el radar global.

JALISCO COMO SEDE DE LA CEREMONIA PARA ESTE 2026

Que Jalisco sea el anfitrión en 2026 no es casualidad. Se trata de una de las regiones con mayor dinamismo culinario en el país, donde conviven tradiciones profundas con propuestas contemporáneas.

De acuerdo con autoridades del sector, este tipo de eventos también contribuye a:

-Posicionar al estado como destino turístico de clase mundial

-Generar nuevas oportunidades para la industria local

-Reforzar la narrativa cultural a través de la gastronomía

Actualmente, el sector gastronómico representa una parte significativa de la economía estatal, lo que refuerza la relevancia de este tipo de plataformas.

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Con esta nueva edición, la Guía MICHELIN no solo reconoce la excelencia culinaria, sino que continúa ampliando el alcance de la cocina mexicana en el escenario internacional.

Con información de El Universal

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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