Kumquat: pequeño cítrico, grandes posibilidades

Esta gastrónoma-filósofa del sabor, deseo compartirles vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.

Hay ingredientes que llegan a la cocina sin hacer demasiado ruido y, sin embargo, cuando uno los prueba, descubre que tienen una personalidad enorme. Ese es el caso del kumquat, un pequeño cítrico de color naranja brillante que parece una miniatura frutal, pero que guarda una sorpresa: a diferencia de otros cítricos, su cáscara es dulce y su pulpa es ácida, por lo que tradicionalmente se come entero.

ORIGEN Y COCINA

El kumquat pertenece al género Citrus y es originario de Asia, particularmente de regiones de China. Su nombre también tiene raíces asiáticas: procede de expresiones relacionadas con la idea de “naranja dorada”, una descripción bastante acertada por su tamaño, forma y color. Con el paso del tiempo, esta pequeña fruta viajó a otras partes del mundo y comenzó a cultivarse en diferentes regiones de clima cálido y templado.

Aunque por mucho tiempo fue considerado más una fruta ornamental que un ingrediente cotidiano, el kumquat encontró un lugar especial en la gastronomía gracias a su equilibrio entre lo dulce, lo ácido y lo ligeramente amargo. Su tamaño permite utilizarlo entero, rebanado, confitado, en mermeladas, salsas, bebidas, postres y hasta acompañando carnes.

Y aquí es donde la parrilla puede convertirse en su mejor aliada.

LA PEQUEÑA NARANJA DORADA EN LAS BRASAS

Cuando un kumquat entra en contacto con las brasas calientes, sus azúcares comienzan a caramelizarse y aparecen aromas mucho más profundos. La fruta se suaviza, adquiere algunas notas ahumadas y su acidez se vuelve más redonda. Es precisamente esa combinación la que puede convertirlo en un acompañamiento extraordinario para una buena proteína.

En la cocina mexicana, donde tenemos una enorme tradición de combinar sabores ácidos, dulces, picantes y ahumados, el kumquat tiene un potencial enorme. Podemos imaginarlo acompañando un pescado a la parrilla, una pieza de cerdo, pollo o incluso formando parte de una ensalada. También puede convertirse en una salsa o glaseado para terminar una carne directamente sobre el fuego.

APORTES, NUTRICIÓN Y OTRAS CURIOSIDADES

Aunque su tamaño es pequeño, nutricionalmente también resulta interesante: como otros cítricos, aporta vitamina C y compuestos antioxidantes, además de fibra cuando se consume entero.

Pero quizá lo más divertido del kumquat está justamente en su forma de comerlo. Mientras que con una naranja normalmente retiramos la cáscara, con el kumquat podemos hacer lo contrario: lavarlo, llevarlo a la boca y descubrir primero el dulzor de su piel para después encontrarnos con el golpe ácido de su interior.

Es una pequeña fruta que nos recuerda algo muy importante en la cocina: el tamaño de un ingrediente no determina el tamaño de su sabor.