La dulce historia de la mermelada de naranja con piña

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Cuando pensamos en una mermelada, generalmente imaginamos un desayuno acompañado de pan tostado, galletas o algún postre. Sin embargo, detrás de ese frasco lleno de sabor existe una historia milenaria que ha acompañado a la humanidad durante siglos y que hoy también tiene un lugar privilegiado en la gastronomía moderna, incluyendo la cocina a las brasas. La palabra “mermelada” tiene sus raíces en el término portugués marmelada, que originalmente hacía referencia a una conserva elaborada con membrillo. Sin embargo, la técnica de preservar frutas utilizando azúcar o miel es mucho más antigua. Existen registros de los griegos y los romanos cocinando frutas con miel para prolongar su vida útil cuando aún no existían los sistemas de refrigeración.

EDAD MEDIA Y ORIGEN Durante la Edad Media, el azúcar comenzó a llegar a Europa desde Oriente y se convirtió en un ingrediente muy apreciado para la conservación de alimentos. Con el paso del tiempo, la elaboración de mermeladas se popularizó en monasterios, castillos y hogares, convirtiéndose en una forma práctica de aprovechar la abundancia de frutas durante las cosechas. La famosa mermelada de naranja surgió principalmente en Europa, especialmente en Escocia e Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. Su sabor ligeramente amargo y dulce la convirtió rápidamente en una de las favoritas para acompañar desayunos. Por otro lado, la piña, originaria de América del Sur y ampliamente cultivada en el Caribe y México, aportó un perfil tropical que, posteriormente, se integró a numerosas conservas y mermeladas. ENTRE SIMBOLISMOS Y SIGNIFICADOS EN LA COCINA La combinación de naranja y piña representa la unión de dos frutas con gran personalidad. La naranja aporta frescura, notas cítricas y una ligera acidez, mientras que la piña ofrece dulzor, aroma tropical y una textura jugosa. Juntas producen una mermelada equilibrada que funciona perfectamente tanto en preparaciones dulces como saladas. Además de su sabor, estas frutas aportan vitamina C, antioxidantes y compuestos aromáticos naturales que enriquecen cualquier receta. Por ello, actualmente las mermeladas ya no son exclusivas del desayuno; son ingredientes fundamentales para glaseados, aderezos, marinados y salsas para carnes.

LA MERMELADA EN LA PARRILLA En el mundo de la parrilla, las mermeladas se han convertido en un recurso extraordinario para lograr acabados brillantes y sabores complejos. Cuando el azúcar natural entra en contacto con el calor del carbón, se produce una caramelización que genera notas profundas y atractivas, especialmente en proteínas como pollo, cerdo y mariscos. Por eso, una mermelada de naranja con piña es una excelente aliada para quienes disfrutan cocinar al fuego. Su equilibrio entre dulzor y acidez permite crear glaseados que realzan el sabor de la carne sin opacarlo. RECETA DE HOY: MERMELADA DE PIÑA CON NARANJA Ingredientes para 600 gramos * 500 g de piña madura en cubos pequeños * 3 piezas de naranjas grandes (jugo y ralladura) * 350 g de azúcar * 1 cucharada de jugo de limón Preparación: 1. Coloca la piña, el jugo de naranja, la ralladura y el azúcar en una olla. 2. Cocina a fuego medio durante 35 a 45 minutos. 3. Agrega el jugo de limón. 4. Continúa cocinando hasta obtener una consistencia espesa. 5. Deja enfriar y conserva en refrigeración.

RECETA CON MERMELADA DE PIÑA CON NARANJA Ingredientes para las brochetas: * 1.5 kg de pechuga de pollo en cubos * 2 piezas de pimientos morrones rojos en cuadros * 1 pieza de cebolla morada en trozos * 2 piezas de calabacitas en medias lunas gruesas * Sal al gusto * Pimienta negra al gusto Ingredientes para el marinado: * 60 ml de aceite de oliva * 2 dientes de ajo picados * 30 ml de jugo de naranja * 1 cucharadita de paprika * 1 cucharadita de orégano seco Ingredientes para el glaseado: * 250 g de mermelada de piña con naranja * 2 cucharadas de mostaza Dijon * 2 cucharadas de salsa inglesa * 1 cucharada de jugo de limón * 30 ml de agua