La dulce historia de la mermelada de naranja con piña
Conoce la historia milenaria de la mermelada que nos demuestra cómo la combinación cítrica y tropical de la naranja y la piña puede convertirse en el glaseado perfecto para encender la creatividad en la parrilla
Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.
Cuando pensamos en una mermelada, generalmente imaginamos un desayuno acompañado de pan tostado, galletas o algún postre. Sin embargo, detrás de ese frasco lleno de sabor existe una historia milenaria que ha acompañado a la humanidad durante siglos y que hoy también tiene un lugar privilegiado en la gastronomía moderna, incluyendo la cocina a las brasas.
La palabra “mermelada” tiene sus raíces en el término portugués marmelada, que originalmente hacía referencia a una conserva elaborada con membrillo. Sin embargo, la técnica de preservar frutas utilizando azúcar o miel es mucho más antigua. Existen registros de los griegos y los romanos cocinando frutas con miel para prolongar su vida útil cuando aún no existían los sistemas de refrigeración.
EDAD MEDIA Y ORIGEN
Durante la Edad Media, el azúcar comenzó a llegar a Europa desde Oriente y se convirtió en un ingrediente muy apreciado para la conservación de alimentos. Con el paso del tiempo, la elaboración de mermeladas se popularizó en monasterios, castillos y hogares, convirtiéndose en una forma práctica de aprovechar la abundancia de frutas durante las cosechas.
La famosa mermelada de naranja surgió principalmente en Europa, especialmente en Escocia e Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. Su sabor ligeramente amargo y dulce la convirtió rápidamente en una de las favoritas para acompañar desayunos. Por otro lado, la piña, originaria de América del Sur y ampliamente cultivada en el Caribe y México, aportó un perfil tropical que, posteriormente, se integró a numerosas conservas y mermeladas.
ENTRE SIMBOLISMOS Y SIGNIFICADOS EN LA COCINA
La combinación de naranja y piña representa la unión de dos frutas con gran personalidad. La naranja aporta frescura, notas cítricas y una ligera acidez, mientras que la piña ofrece dulzor, aroma tropical y una textura jugosa. Juntas producen una mermelada equilibrada que funciona perfectamente tanto en preparaciones dulces como saladas.
Además de su sabor, estas frutas aportan vitamina C, antioxidantes y compuestos aromáticos naturales que enriquecen cualquier receta. Por ello, actualmente las mermeladas ya no son exclusivas del desayuno; son ingredientes fundamentales para glaseados, aderezos, marinados y salsas para carnes.
LA MERMELADA EN LA PARRILLA
En el mundo de la parrilla, las mermeladas se han convertido en un recurso extraordinario para lograr acabados brillantes y sabores complejos. Cuando el azúcar natural entra en contacto con el calor del carbón, se produce una caramelización que genera notas profundas y atractivas, especialmente en proteínas como pollo, cerdo y mariscos.
Por eso, una mermelada de naranja con piña es una excelente aliada para quienes disfrutan cocinar al fuego. Su equilibrio entre dulzor y acidez permite crear glaseados que realzan el sabor de la carne sin opacarlo.
RECETA DE HOY: MERMELADA DE PIÑA CON NARANJA
Ingredientes para 600 gramos
* 500 g de piña madura en cubos pequeños
* 3 piezas de naranjas grandes (jugo y ralladura)
* 350 g de azúcar
* 1 cucharada de jugo de limón
Preparación:
1. Coloca la piña, el jugo de naranja, la ralladura y el azúcar en una olla.
2. Cocina a fuego medio durante 35 a 45 minutos.
3. Agrega el jugo de limón.
4. Continúa cocinando hasta obtener una consistencia espesa.
5. Deja enfriar y conserva en refrigeración.
RECETA CON MERMELADA DE PIÑA CON NARANJA
Ingredientes para las brochetas:
* 1.5 kg de pechuga de pollo en cubos
* 2 piezas de pimientos morrones rojos en cuadros
* 1 pieza de cebolla morada en trozos
* 2 piezas de calabacitas en medias lunas gruesas
* Sal al gusto
* Pimienta negra al gusto
Ingredientes para el marinado:
* 60 ml de aceite de oliva
* 2 dientes de ajo picados
* 30 ml de jugo de naranja
* 1 cucharadita de paprika
* 1 cucharadita de orégano seco
Ingredientes para el glaseado:
* 250 g de mermelada de piña con naranja
* 2 cucharadas de mostaza Dijon
* 2 cucharadas de salsa inglesa
* 1 cucharada de jugo de limón
* 30 ml de agua
Preparación:
1. Mezcla todos los ingredientes del marinado.
2. Marina el pollo durante una hora en refrigeración.
3. Inserta en los pinchos alternando pollo, cebolla, pimiento y calabacita.
4. Mezcla los ingredientes del glaseado y reserva.
5. Prepara una parrilla con carbón de mezquite a fuego medio.
6. Cocina las brochetas durante aproximadamente 12 a 15 minutos, girándolas constantemente.
7. Durante los últimos 5 minutos, barniza generosamente con el glaseado de mermelada.
8. Continúa aplicando capas ligeras hasta obtener un acabado brillante y caramelizado.
9. Retira cuando el pollo alcance una temperatura interna de 74 °C.
10. Para servir, coloca sobre una tabla de madera acompañadas de arroz al cilantro, elote asado o una ensalada fresca de cítricos.
El resultado es una combinación perfecta entre el ahumado del carbón, la jugosidad del pollo y las notas tropicales de la piña y la naranja.
Porque en la cocina y en la parrilla, las mejores recetas nacen cuando la tradición se encuentra con la creatividad. Y una simple mermelada puede convertirse en la protagonista de una gran experiencia alrededor del fuego. Gracias por leer el sabor. Y tú... ¿Con todo, Güerito?