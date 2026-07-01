La procrastinación y el autosabotaje: más allá de la ‘flojera’

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    La procrastinación y el autosabotaje: más allá de la ‘flojera’
    El hábito de postergar tareas bajo la premisa de ‘todavía hay tiempo’ suele esconder un ciclo inconsciente de autosabotaje. PEXELS

Especialistas de la UNAM y psicólogos clínicos explican el trasfondo emocional de la procrastinación, su estrecho vínculo con el autosabotaje y las técnicas clave para recuperar el control de tu tiempo

La Universidad Nacional Autónoma de México define la procrastinación como el acto de posponer tareas y proyectos bajo la premisa de que “aún hay tiempo”. Karla Paola Colin Mendiola, especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que “esta práctica implica aplazar una actividad importante sustituyéndola por otra menos relevante o más placentera, lo que genera una sensación de alivio momentáneo, pero con consecuencias negativas a largo plazo”.

Se trata de un fenómeno profundamente arraigado tanto en el ámbito escolar como en el profesional. Pese a que esto puede parecer un simple problema de “flojera”, la verdad es que esconde un importante trasfondo psicológico que es necesario conocer para poder evitarlo.

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EVASIÓN, RETRASOS Y TIPOS DE PROCRASTINACIÓN

De acuerdo con la especialista Karla Colin, los pensamientos más comunes de quienes procrastinan se resumen en frases como “después lo hago”, “todavía tengo tiempo” o “primero hago otra cosa”. Aunque postergar genera un alivio inmediato que disminuye la ansiedad o el estrés, se trata de un “efecto placebo”. “No es positivo, porque únicamente retrasa el malestar y refuerza el ciclo de postergación”, señala la experta.

Basado en su experiencia clínica, se identificaron tres tipos de procrastinación. El primero es por evasión, que ocurre cuando se evita una tarea por miedo a fracasar, posiblemente relacionada con una herida interna de la persona.

El segundo es por activación, el cual consiste en posponer una actividad hasta que la presión del tiempo obliga a actuar. Usualmente se observa más seguido en aquellos individuos que, de hecho, aceptan que “trabajan mejor bajo presión”.

Finalmente, está la indecisión, que se presenta cuando alguien duda sobre cómo o cuándo comenzar. Generalmente, esta conducta está asociada con el sobrepensamiento que llega a cansar mental y emocionalmente, provocando una saturación que culmina con la postergación.

$!La procrastinación no es simple flojera; se trata de un mecanismo psicológico ligado a la gestión de las emociones y la ansiedad.
La procrastinación no es simple flojera; se trata de un mecanismo psicológico ligado a la gestión de las emociones y la ansiedad. PEXELS

EL VÍNCULO CON EL AUTOSABOTAJE

La revista National Geographic vincula directamente la procrastinación con el autosabotaje. El psicólogo clínico Charlie Heriot-Maitland indica que es un patrón “que nos aplicamos a nosotros mismos, a menudo de forma inconsciente, y que descarrila nuestras vidas, nuestros planes o nuestros objetivos”. Incluso, señala que esta actitud podría tener su origen en mecanismos evolutivos de supervivencia ante posibles traumas o miedo.

Por su parte, el psicólogo Tim Pychyl define el autosabotaje como el conjunto de pensamientos y sentimientos que socavan los objetivos a largo plazo de una persona. Según los expertos, este comportamiento va más allá de postergar tareas pendientes: también se manifiesta al comer en exceso, gastar demasiado, apostar, o a través del perfeccionismo, el pesimismo y la autocrítica destructiva.

¿Cuál es la diferencia? Aunque están correlacionados, son conceptos distintos. El boicot propio es el término general para cualquier acción (consciente o inconsciente) que atente contra nuestras metas. La procrastinación es una forma específica de este que consiste estrictamente en posponer deberes debido a factores emocionales que nos impiden avanzar, a pesar de tener la disposición de completarlas.

$!De acuerdo con expertos de la UNAM, procrastinar ofrece un alivio momentáneo, pero genera un malestar prolongado a largo plazo.
De acuerdo con expertos de la UNAM, procrastinar ofrece un alivio momentáneo, pero genera un malestar prolongado a largo plazo. PEXELS

ESTRATEGIAS QUE PODRÍAS APLICAR

Para romper este ciclo, la psicóloga Colin propone herramientas prácticas de regulación emocional y organización:

* Regulación física: Ejercicios de respiración diafragmática (respirar profundo y lento utilizando el diafragma) y relajación muscular progresiva (tensar los músculos y liberar la tensión poco a poco) para reducir la ansiedad.

* Técnica de acción opuesta: Realizar de forma deliberada y enérgica aquello que se está evitando, rompiendo la inercia de la postergación.

* Autoanálisis cognitivo: Identificar y cuestionar los pensamientos y creencias que fomentan el retraso de las tareas.

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“Buscar apoyo, identificar los desencadenantes y aprender estrategias de organización y regulación emocional permite, poco a poco, recuperar el control. Atender el problema no sólo mejora el rendimiento académico, sino también el bienestar general”, concluye la especialista.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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